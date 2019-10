López Miras, en COPE: "Necesitamos que el Gobierno tome decisiones ya sobre el Mar Menor"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido ayuda al Gobierno central para revertir la situación de emergencia ecológica que se vive en el Mar Menor. Una situación que, ha asegurado, ha de resolver el Gobierno central: “Pido auxilio, ayuda, y que el Gobierno del Estado trate el Mar Menor como un problema nacional que es lo que es. La mayoría de competencias las tiene el Gobierno de España. No voy a entrar en reproches de qué ha hecho el Gobierno de España. Necesitamos que se tomen decisiones ya”.

López Miras se ha comprometido además a aprobar una ley para proteger el Mar Menor: “Ha habido numerosos responsables y no se puede acusar solo a un sector. Hace treinta años poco podíamos hacer porque yo tenía seis años. Desde este fin de semana están todos los protocolos activados para intentar minimizar los efectos. Antes de que termine el año, el Gobierno regional habrá aprobado una ley que regule la protección del Mar Menor”.

El presidente de la Región de Murcia ha explicado además la situación que ha vivido estos días el Mar Menor y qué es lo que ha provocado las tristes imágenes de peces muertos que se han podido ver en las últimas fechas: “Este fin de semana, fruto de la gota fría, han llegado al Mar Menor 60 hectómetros de agua dulce. Esto ha provocado una capa de agua dulce que ha empujado a San Pedro del Pinatar agua sin oxígeno, matando a los peces que estaban en esa zona”. Una situación que, asegura, no se debe a ningún vertido: “Todos los análisis dicen que lo sucedido no se debe a ningún tipo de vertido. Esto no quiere decir que la situación del Mar Menor no fuera crítica”.

Afortunadamente, lo peor ha pasado, pero eso no quiere decir que no pueda volver a suceder. “La zona afectada ya ha recuperado los niveles de oxígeno y esa masa sin oxígeno está disminuyendo”.