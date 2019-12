López Miras: “No podemos responsabilizar de lo que ha pasado solo al sector agrícola"

El Gobierno de Murcia ha aprobado este jueves el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, que anula la vigente norma de medidas urgentes en la Región y que recoge sanciones de hasta 500.000 euros.

El presidente de la Región de Murcia ha señalado este viernes en “Herrera en COPE” que este decreto ley responde “al compromiso firme con la recuperación del Mar Menor” después de las fatídicas imágenes del pasado octubre en las que aparecían miles de peces y crustáceos muertos en la orilla de este Mar.

Para López Miras el cambio en la ley era “necesario y urgente”. Asegura que “no estamos buscando responsabilizar a ningún sector en concreto, pero sí regularizar las actividades que están sometiendo a presión desde hace años a esta región”.

López Miras reconoce que no ha sido un trabajo fácil. Más de 70 reuniones con 60 colectivos distintos, con representantes de todos los sectores productivos, incluso abiertos a la participación ciudadana a través del portal de transparencia. “A algunos les han gustado más las propuestas y a otros menos, pero todos vamos a tener que hacer sacrificios pensando en el interés general del Mar Menor” ha recalcado.

El presidente de Murcia ha criticado que en estas reuniones no haya participado el PSOE y que haya manifestado que votará en contra cuando se lleve la propuesta a la Asamblea regional. Recuerda que “después del 15 de octubre, cuando aparecieron todos esos peces muertos en la orilla, convoqué a todos los portavoces, pero el representante del PSOE no acudió. No ha participado en la elaboración de la ley y a dos días de aprobarla nos envió una carta en la que manifestaba que, si no incluíamos sus propuestas, votarían en contra”.

El Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, apoyado por PP, Cs y Vox, incluye restricciones para el uso de fertilizantes en el sector agrícola, limitación de la velocidad de los barcos y la obligación del uso de combustibles biodegradables y la limitación de construcciones en el entorno del Mar Menor.

López Miras ha aprovechado los micrófonos de COPE para mostrar su apoyo a la agricultura, una de los más afectados con estas nuevas medidas. Ha insistido en que “no podemos responsabilizar de lo que ha pasado solo al sector agrícola, porque ha sido un cúmulo de presiones de todos los sectores, pero la agricultura tiene que ser parte de la solución, no del problema. Nos tienen que ayudar a revertir esta situación”.

Ante la posibilidad de que el Gobierno paralice el trasvase Tajo-Segura, el presidente murciano considera que Pedro Sánchez está perjudicando a todas las Comunidades Autónomas que no son de su color. “Primero fue en Andalucía interviniendo en sus cuentas, y ahora a Murcia a través del agua que es lo que nos hace más daño. Es muy grave que decida cerrar el trasvase en contra del criterio de lo que consideran muchos técnicos”