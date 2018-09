La lección económica de Herrera al 'doctor' Sánchez

Carlos Herrera se ha hecho en su monólogo de este lunes de la entrevista que Pedro Sánchez concedió a 'LaSexta' y donde confirmó que las rentas de más de 140.000 euros pagarán varios puntos más de IRPF y que se aumentará el control sobre las sicavs. "Vean ustedes la frase que soltó en esta entrevista bastante desahogada en 'La Sexta': "Los ricos no pagan IRPF". ¿Que no pagan IRPF? Es decir, si usted gana 150.000 euros al año, que sepa que no paga impuestos. Es lo que dice este doctor en Economía. Ahora se entiende la tesis", ha comenzado.

Después, le ha explicado a Sánchez que es una SICAV. "¿Pero es que este doctor en Economía no sabe que es una SICAV? Vamos a ver, doctor Sánchez. Usted se cree que la SICAV es un sitio donde los ricos ponen su dinero y no pagan impuestos. Pues no, en las SICAV pagas impuestos en cuanto retiras el dinero. Tú metes el dinero en la SICAV, que es una sociedad de operaciones. Las sociedades, efectivamente, tributan al 2%. Pero cuando sacas el dinero, pagas el 51% o donde pongan el impuesto estos dementes. Claro, así se entiende el doctorado de Economía que tiene Sánchez. El doctorado y la demagogia más absoluta".

Por último, Herrera también ha criticado la intención del gobierno de aumentar el gasto pese a los primeros indicios de desaceleración económica. "En 2008, Zapatero ya aumentó el gasto. Vamos a crear el Plan E, y los 400 € y el cheque bebé... y lo que sea necesario. Vamos a empoderar al ciudadano. Total: la ruina. Déficit que llega casi al 11% y la deuda que estaba en el 60% del PIB sube al 100% del PIB. Pues ahora, ante los síntomas de desaceleración economica, el gobierno de 'avancemos' dice exactamente lo mismo. Vamos a aumentar el gasto y, por lo tanto, aumentamos impuestos. El diésel, ya veremos el de patrimonio, vamos a aumentar cotizaciones... y vamos a aumentar el IRPF. Eso de que cuanto más subes los impuestos no necesariamente recaudas más, se ve que ese día no estaba en clase Sánchez cuando lo contaron. A lo mejor estaba preparando la tesis", ha concluido.

ESCUCHA EL MONÓLOGO COMPLETO DE CARLOS HERRERA