Las reacciones de los vecinos de Ceuta y Melilla ante la apertura de la frontera: "La espera fue interminable"

Esta medianoche se ha abierto la frontera entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla. Había mucha expectación por parte de los ciudadanos, ya que ha sido un período de tiempo muy largo el que las fronteras entre las Ciudades Autónomas españolas y Marruecos han permanecido cerradas (dos años), debido a la pandemia y luego a la crisis que han sufrido. Esta reapertura es la primera fase de un plan de desescalada pactado entre los dos países para evitar incidentes. Esta noche, en el momento en que se quitaban los cerrojos de las puertas, grandes cantidades de personas esperaban al otro lado de ellas para poder cruzar la frontera con normalidad.

Por el momento se han abierto dos puestos fronterizos: Beni Ensar en Melilla y El Tarajal en Ceuta. En las primeras siete horas, 752 personas y 275 vehículos han pasado la frontera entre España y Marruecos en la ciudad de Melilla. Y unas mil personas han salido de Ceuta. Solo pueden moverse con libertad los ciudadanos de la Unión Europea y los que tienen permiso para circular por el Espacio Schengen. Eso si, sin mercancías. No está permitido pasar nada. Es más, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha dicho que no va a pasar “ni una bolsa de tomates”.

"La espera se ha hecho un poco interminable"

Aun así, todavía quedan pendientes los posibles cambios legales sobre los visados, poner en marcha las aduanas para mercancías y completar las obras de mejora en el vallado. No han dejado de trabajar hasta el último momento, para tener todo listo con la apertura de las fronteras. Han sido los agentes de policía los encargados de indicar a los operarios la disposición de las vallas. "Acostumbrado a lo habitual, la espera se ha hecho un poco interminable, sobre todo para las personas que tenemos familia y viviendas en Marruecos", comentaba Diego Sastre a los oyentes de Herrera en Cope, un vecino de Ceuta.

El hombre, de 62 años, que cruza la frontera casi todas las semanas desde hace 50 años, ha querido señalar el ejemplo de buena convivencia entre las diferentes culturas que caracteriza a esta ciudad Autónoma. Esta apertura de la frontera coincide con el aniversario de lo que pasó justo hace un año con la crisis migratoria, "el momento fue muy angustioso porque había un paso libre y desde la ciudad no podíamos hacer nada, era el gobierno quien tenía que frenar la avalancha", comenta Sastre.

Desde anoche hay mucha gente intentando pasar

Por otro lado, está el caso de un ciudadano de Melilla, Mohamed el Islami, quien hace dos años salió a Marruecos junto con su mujer para visitar a su madre y ya no pudo volver a entrar en su ciudad, ahora están deseando volver a su hogar y poder cruzar la frontera con tranquilidad. "Vamos a esperar unos días porque no sabíamos si iba a haber avalancha", explica el hombre. Esta situación le afectó personalmente, puesto que no podía volver al trabajo y se vio obligado a pedir una excedencia.

Hasta el 31 de mayo hay un grupo que todavía no va a poder cruzar las fronteras: las personas transfronterizas, se trata de aquellas que viven en Marruecos, pero trabajan en Ceuta o Melilla. Karim Mohamed, taxista, comenta que el proceso de traslado va a ser progresivo, además de que las personas han optado por moverse en coche antes que en otro tipo de transporte. Karim pasó anoche por la frontera, al igual que esta mañana y en ambos momentos "había mucha gente intentando pasar",afirma.