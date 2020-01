Las palabras de Herrera sobre Sánchez que Iglesias debería escuchar

La figura de Pablo Iglesias se diluye en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Su vicepresidencia de Derechos Sociales quedó este jueves eclipsada por el anuncio inesperado de una nueva vicepresidencia en el Ejecutivo que diseña el presidente. Teresa Ribera ocupará la vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un anuncio sorpresa que ni siquiera sabía el equipo de Unidas Podemos. El acuerdo que sellaron Iglesias y Sánchez sólo contemplaba tres Vicepresidencias, siendo la segunda para el líder de Podemos. La noticia sentó como un jarro de agua fría en Podemos al entenderse que busca reducir al máximo el peso de Iglesias en el nuevo Ejecutivo. Las carteras que ocuparán los representantes de la formación morada también están vacías de capacidad legislativa y competen un pequeño porcentaje del presupuesto.

En su monólogo de este viernes, Herrera ha querido mandarle un sincero mensaje a Iglesias ante esta primera traición de Sánchez. "Ayer habló Sánchez con Torra y quedaron en verse. Y para que eso no tuviera mucha trascendencia también filtró que habría una nueva vicepresidenta en su Gobierno: Teresa Ribera. Es una forma de devolver a Iglesias el hecho de que hubiera filtrado sus ministros a la prensa. Y además pone a Teresa Ribera, que también va a tener competencias de la agenda 2030. Algo formaba parte de la vicepresidencia de Pablo Iglesias", ha señalado Herrera. "Iglesias va a ser el encargado de llevar las Coca-Colas al Consejo de Ministros. Calvo, Ribera y Calviño se han quedado con las vicepresidencias más guays desde el punto de vista progresista", ha añadido.

En opinión de Herrera, "no pasa un día sin que se evidencia una nueva treta o jugarreta de Sánchez". "Iglesias tiene que estar resoplando por las narices como un búfalo. Ay, amigo, mucha lágrima, mucho abrazo, estamos tan contentos, emocionados y... te quedas en menos de lo que eras. Menos no porque has llegado a ser vicepresidente de España. ¡Cuándo tú, que hace cuatro días estabas organizando escraches en la Universidad y jugando a asaltar los cielos, ibas a suponer que ibas a tener una moqueta oficial de vicepresidente de España!. Pues esto lo has conseguido gracias a este panoli. Gracias a este panoli que te ha metido un gol por la escuadra. Porque para eso Sánchez tiene una habilidad extraordinaria", ha analizado el comunicador.

Pese a todo, Herrera no cree que esta ptimera traición anuncie "desequilibrios" y falta de entendimiento entre Sánchez e Iglesias "porque los dos se necesitan". "Iglesias necesita a Sánchez para poder estar donde está y tener ahí a su señora y sus amigos de Podemos y colocar a todo el carro de personas que va a colocar. Y Sánchez necesita a Iglesias porque él le permite pasar por moderado", ha concluido.