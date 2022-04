Karlos Arguiñano habla alto y claro sobre su rivalidad con Jordi Hurtado: "No ha cambiado"

Es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Y es una de las causas por las que cocinar cada vez es más divertido. Lleva 30 años en la pequeña pantalla y rara es la persona que no conoce al cocinero vasco Karlos Arguiñano. El chef acaba de publicar 'La cocina de tu vida. 950 recetas fáciles, rápida y saludables', un recetario destinado a hacernos la vida más fácil, cómoda y agradable y a resolver el habitual: “¿Qué comemos hoy?” en una época en la que apenas tenemos tiempo para preocuparnos por la comida.

La cocina ha sido siempre su pasión, pero no su primera vocación profesional. Él iba a ser chapista, aunque afirma entre risas que no se le dio del todo bien: “Hice muy bien en pirarme porque yo ponía los techos y las puertas de las locomotoras y un día vino un maquinista y me pregunta: 'Oye, ¿quién es el que pone las puertas?' Y le dije: 'Yo'. Miro para los lados y me dijo: 'Se me abren en las curvas, así que vete pensando en otra cosa'”, ha recordado.

Una carrera de más de 30 años

Después de eso, decidió dedicarse a la cocina y a la televisión, donde lleva 33 años, como él dice, “hablando solo frente a una cámara”. Más de tres décadas que lo convierten en uno de los presentadores más longevos en la pequeña pantalla junto a Jordi Hurtado: “Yo creo que llevo algún año más – ha afirmado – el gran Jordi, lo que pasa, es que no ha cambiado de equipo, mientras que yo lo he hecho varias veces”.

No solo ha estado en la televisión española, también en Argentina, una experiencia que recuerda con mucho cariño: “La clientela, los espectadores, son más o menos los mismos. Tuve la suerte de que los cinco años de Argentina, desde el principio, me seguían muchísimo porque ya me conocían muchísimo de TVE del canal internacional. Y me siguen viendo”. Algo que agradece enormemente porque, como nos ha explicado, “jamás en mi vida hubiese pensado ni que iba a estar tantos años en televisión ni que iba a hacer tantísimos programas porque ya llevo siete mil”.

Te puede interesar: