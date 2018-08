El juez Vázquez Taín, sobre la prostitución: "La actuación del Gobierno es contradictoria"

A raíz de la aprobación y la consiguiente rectificación del Gobierno sobre el nuevo sinicato de trabajadoras sexuales, hablamos en 'Herrera en COPE' con el juez José Antonio Vázquez Taín para conocer todos lo cauces legales de la prostitución y el proceso que debe seguir el Ejecutivo para anular una institución que ellos mismos han aprobado. El magistrado ha reconocido que la actuación del Gobierno es "un poco contradictoria", pero que a través de la "vía administrativa" podría anular el acto.

Sin embargo, Vázquez Taín ha asegurado que se necesita una regulación "a nivel estatal" para asegurar a las trabjadoras sexuales el régimen de la Seguridad Social y, sobre todo, los controles sanitarios. Pero ha reseñado que hay actualmente dos regulaciones sobre la prostitución en el Código Penal que, por un lado, califican el proxenetismo como delito y, por otro, ilegalizan el propio acto incluso con multas para el consumidor del servicio. No obstante, ha reconocido que es un tema "escabroso" y que no "no se ha querido tratar", aunque para él hay dos versiones. La que decidiría legalizarla siguiendo el modelo de Holanda y la que la prohibiría por considerar esta actividad una esclavitud. Aunque ha esclarecido que la prostitución no solo es femenina, y que hay una parte que no se está teniendo en cuenta, la masculina y de menores.

Ha explicado que el Gobierno podría utilizar la vía administrativa reconociendo que han cometido un "acto grave" y que desean anular un "acto propio". Vázquez Taín ha reconocido que el Ejecutivo podrá invalidar el acto porque en España para ser sindicato tienen que ser trabajadores por cuenta ajena y al ser ilegal consumir prostitución no existe un cargo que permita a esta actividad conseguir el rango de sindicato. Sin embargo, ha explicado que en España existen sindicatos de manteros y de otras actividades alegales que podrían allanar el recorrido de la institución de trabajadoras sexuales: "El hecho de que se permita de trabajadoras sexuales es reconocer el hecho de que son trabajadoras por cuenta ajena y la legalidad de esa acción y eso es lo que el Gobierno va a tratar de rectificar".

El magistrado ha explicado que "el volumen de prostitución que se ejerce cada día en España es tan grande que la prostitución legal con la ilegal se oculta" y que esto complica la actuación de las autoridades del Estado porque estas podrían dificultar más aún la situación irregular en la que se encuentran muchas de las mujeres que trabajan en este sector.