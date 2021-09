Juez Vázquez Taín: "Pérez de los Cobos obedecía la orden de la juez. Eso no se ha analizado en la sentencia"

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio del Interior, y ha avalado la legalidad del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, acordado en mayo de 2020 y en el que no ve "desviación de poder".

La sección quinta de lo contencioso de este tribunal revoca así por unanimidad la sentencia dictada el pasado 31 de marzo por el juzgado central de lo contencioso, que anuló la orden de Interior de cesar al coronel y condenó al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a restituirle en el puesto.

Tras examinar el caso, el tribunal concluye que el relevo sí que estuvo ajustado a Derecho y contó con suficiente motivación, y no advierte ninguna "desviación de poder" por parte del Ministerio.

En su sentencia, la Sala no discute la idoneidad del coronel para el puesto, quien incluso, añade, ha sido propuesto para ascender a general; sino, "la pérdida de confianza" para continuar al frente del mismo, y afirma que "las razones subjetivas" del Ministerio "están amparadas por la decisión libre de cesarle".

Por Herrera en COPE ha pasado el juez Manuel Vázquez Taín, que ha analizado la sentencia: “La sentencia la veo muy correcta en el sentido de reconocer la libertad del ministro para nombrar y destituir. Un gobernante tiene que tener confianza plena de que van a cumplir sus órdenes”.

Sin embargo, a Vázquez Taín le ha sorprendido que no se analizaran las alegaciones de Pérez de los Cobos: “En este caso concreto si se justificó el cese por no informar de las investigaciones del 8-M, y eso es lo que Pérez de los Cobos alegó”

La sentencia no se para a analizar la diferencia entre informar del desarrollo de una investigación o del contenido de la misma: “Pérez de los Cobos obedecía la orden de la juez, que ordenó no informar. Esto no se analiza en la sentencia. La sentencia no especifica si a Pérez de los Cobos se le pidió que informara del desarrollo de la investigación o del contenido de la investigación”.

Por todo ello, considera que la sentencia no ha llegado al fondo de la cuestión: “Se tenía que haber analizado la orden de la jueza a Pérez de los Cobos, y eso es lo que no se ha analizado”.