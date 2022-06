Juanma Moreno da la clave del conflicto entre España y Argelia: "Alguno va a echar de menos al Rey emérito"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha pasado por los micros de Herrera en COPE en la recta final de la campaña andaluza. Entre las muchas claves por las que se ha preguntado al candidato popular está la situación generada por las tensiones entre el Gobierno de Sánchez y Argelia, a raíz del reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

Como ha explicado Moreno, vive la situación con preocupación: "Con mucha preocupación, por una razón: Andalucía es la tercera comunidad en exportaciones a Argelia. Que venga el señor Sánchez y le explique a alguno de los empresarios que yo conozco y que vende exclusivamente a Argelia que, de la noche a la mañana, su modelo de negocio se va a pique. Que no hay una alternativa. Es que yo llevo 18 años vendiendo a Argelia y ahora se me ha cerrado ese producto. Ahora yo qué transición hago, ¿quién me ayuda a mí? Nosotros somos uno de los grandes perjudicados por la falta de previsión, por la política errática de este gobierno en política exterior. La política exterior es algo muy serio, la política exterior debe ser producto, primero, de un consenso por parte de las fuerzas políticas, y, en segundo lugar, debe ser estudiada muy detenidamente, no se pueden dar bandazos en política exterior. Y el avispero del Magreb, del norte de África, requiere de mucha serenidad, de mucha sensatez y de mucha visión histórica de lo que ha pasado en los últimos 25 años. Y alguno va a echar de menos al Rey emérito en algunas de las cuestiones en las que estamos".

Ciudadanos o Vox, ¿con quién pactaría Juanma Moreno?

"Como cualquier equipo de fútbol, salimos a ganar con suficiencia. Creo que es posible, no es una fantasía", ha defendido Moreno Bonilla. "Estamos cerca de conseguir una mayoría suficiente para gobernar solos y eso es bueno para Andalucía. Con la inflación galopante necesitamos un gobierno que tome decisiones y que no esté inmerso en debates estériles", ha asumido tratando de evitar concretar su preferencia por un socio u otro en el gobierno.



