Juan y Medio, en 'Herrera en COPE': “Siempre me ha gustado entretener, hace reír, pasármelo bien con la gente”

En los años 90, en Madrid, algo diferente se respiraba en el ambiente, algo que estaba cambiando. Pelos cardados, mucho cuero y aroma a libertad y a tequila. Muchos fueron los grupos que destacaron en el rock en estos años, pero especialmente uno estaba en todo su auge, Los hombres G. Su quinto hombre fue Juan, que recuerda esos años como: “Los más bonitos de mi vida. Gente con un gran sentido del humor que me permitieron conocer la América profunda y muchas partes de Estados Unidos”. “Una suerte”.

Juan y Medio, como le decían sus amigos de joven debido a su altura, 1,95 también jugó a baloncesto y siempre destacó a la hora de hablar delante de sus amigos: “Yo a lo mejor iba a ver una película y luego se la contaba a mis amigos, todo el mundo se quedaba a escuchar, nadie se iba como sería lo más normal”. “Era otro mundo el de entonces, nadie pensaba que iba a acabar en el mundo de la comunicación”. Pero, de sus hermanos, Juan dice: “Yo soy el que menos gracia hace. Mis hermanos y yo somos un formato porque ellos son extraordinarios”. “Nuestra especialidad son los entierros, solo con mirarnos es muy difícil que no entremos en coma”.

Comenzó sus inicios como figurante, hasta que un día lo llaman de Inocente, Inocente: “Estaba en mi casa y me llamaron y me dijeron, Juan falta uno, por favor vente. Quedó tan espectacular que no dejaron de llamarme”. Hasta que, posteriormente le hicieron presentador del programa. Ha trabajado con todo tipo de personas, en todos los extremos, desde los más inocentes, como los niños hasta los más sabios, en este caso, nuestros mayores que siempre les ha tratado con el respeto que se merecen: “Yo creo que tratar bien, es noticia ya de por si”. Tanto es el cariño que ha recibido siempre que un día, un joven del público se saltó al plató y le regaló una navaja con sus iniciales: “Un muchacho que no estaba censado en el público, se dirige a mi y me dice: “Mira Juan, yo no estoy autorizado para estar aquí, pero mi abuelo dos días antes de morir hizo esto y me encomendó que te lo diera a ti”. Alguien que vive sus últimas horas y se acuerde de ti”.- Dice Juan con voz sentimental.

Ahora tiene un nuevo proyecto en Televisión Española (TVE), un concurso de cante. Pero, por su gran trayectoria, no podía faltar la pregunta de Alberto Herrera hacia Juan sobre con qué se queda de su carrera, el presentador responde: “Lo que me llevo es un cariño desproporcionado al mérito que yo tengo. Yo no opero y salvo vidas, no me meto en una trinchera. Yo soy un muñeco, una persona que habla en televisión y sin embargo, hay que ver el cariño que me dan”.