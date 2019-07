Juan José Liarte (Vox): "Nos presionan para que aceptemos un trágala injusto para quienes nos han votado"

Juan José Liarte, el portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, ha asegurado este miércoles en 'Herrera en COPE' que seguirán con el “no” a la investidura de Fernando López Miras y al acuerdo de PP y Cs en la Comunidad si no los tratan como si fueran "personas normales".

"No podemos formar un gobierno con aquellos que no nos quieren mirar ni a la cara”, ha señalado el representante de Vox. Liarte ha defendido que guste o no, en Murcia ha ganado el PSOE y aunque les gustaría "configurar una mayoría de centro derecha, el proyecto tiene que ser sólido y razonable”.

El portavoz de Vox ha añadido que de momento ese acuerdo no lo tienen, aunque se les "sigue presionando para que aceptemos un trágala que no es justo ni para Vox ni para quienes nos han votado”.

A pesar de conocer la posición de Cs, Juan José Liarte ha insistido en que Vox está dispuesto a poner todo de su parte, "pero apoyemos lo que apoyemos tiene que ser un proyecto realista”.

No obstante, el portavoz de Vox en Murcia cree que Cs “sigue en campaña” y es consciente de que esa negativa podría ser perjudicial para su partido, pero ha explicado que “aunque nos podamos equivocar, tenemos que ser fieles a nuestra palabra y nuestro proyecto”.