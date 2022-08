Juan, exlegionario español herido en combate en Ucrania: "He temido por mi vida todos los días"

Juan, exlegionario español de 43 años, ha perdido varios dedos y parte del bazo, herido en la pierna durante la guerra entre Ucrania y Rusia, en la cual lleva combatiendo prácticamente desde el inicio, unos cinco meses, donde se ha convertido en un referente dentro del ejército ucraniano. Ha estado en 'Herrera en COPE' para contar desde su experiencia y vivencias el horror del día a día de un enfrentamiento bélico.

Sobre si ha pasado miedo durante este tiempo dice: "He temido por mi vida todos los días desde que estoy aquí, y llevo cinco meses, todos los días me disparaban. Me han declarado Héroe Nacional por culpa o gracias al presidente Volodimir Zelenski".

Su estado de salud es delicado: "Sigo hospitalizado en Odesa, tengo ahora mismo un 80%, vamos a ser positivos, un 60% de probabilidades de perder la pierna"

Respecto a si las autoridades en España conocían su estado: "No he recibido llamada o respuesta por parte del Gobierno de España, tengo que decir que antes estaba en contacto vía Whatsapp con el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque en cierta manera me encargaba de que los españoles que estaban en Ucrania, tenerlos localizados"

"No, en la zona que estaba yo era el único extranjero", dice sobre el área en la que ha estado combatiendo.

Sobre la ayuda humanitaria que recibió ucrania al principio confirma la buena fe, pero alerta también de la maldad de ciertas personas: "Hubo gente buena que vinó con sus propios coches y taxis a ayudar en la frontera con Polonia, pero desgraciadamente había gente mala que cogían a niños, como pedófilos, y en ese momento supe que tenía que venir. Si yo fuera médico habría venido a curar, si fuera millonario, habría donado dinero, por suerte o por desgracia, yo soy militar, y la única ayuda que puedo dar es militarmente. Llevo cinco meses en primera línea, y he sido muy conocido en el ejército ucraniano, tal es así que fui contactado por el ejército para instruirlos durante un mes. Y me comunicaron que por mi labor querían que firmara un contrato como miembro del ejército ucraniano. El ejército ucraniano era muy pequeño y prácticamente no tenía formación, se ha visto obligado a que todo el mundo tenga que hacer el servicio militar obligatorio y que alguien les forme".

Define esta guerra y la separa de otras: "La diferencia de esta guerra con otras en las que he estado, es que es muy tecnológica, es dron, artillería y vuelta al dron"

Sobre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski: "Es un hombre muy cercano, se nota que no es político"