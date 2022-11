José Moro, en 'Herrera en COPE': “A pesar del cambio climático este año va a haber muy buenos vinos”

José Moro es el presidente de Bodegas Cepa 21. Hasta la localidad vallisoletana de Castrillo del Duero se ha ido el equipo de 'Herrera en COPE' para hacer el programa desde allí y conocer sus instalaciones. Uno de sus mejores vinos es “Malabrigo”, conocido internacionalmente. De ello, ha hablado José con Carlos Herrera, del especial aprecio que le tiene a este vino: “Es un cariño que se coge sin querer, porque cuando abres una botella y te seduce cada vez que la abres, pues al final acabas cogiendola un poco más de cariño”. "¿Cuánto tiempo está el vino en barrica?", le ha preguntado Carlos: “Más o menos 14 meses”. “Este vino no podría estar dos años porque sino al probarlo sería como un palazo en la boca”. - Dice el presidente de forma cómica.

También han hecho un repaso de cómo Cepa 21, ha llegado a ser conocida internacionalmente, así lo explicaba José: “Me ha costado toda una vida”. “Esto no viene solo desde los años 80, viene desde mi niñez”. “Recuerdo esas tardes de niño cuando me llevaba mi padre y me metía en una cuba, o cuando íbamos a podar”. “Todo eso, ha servido para que, con una maduración, estudio y experiencia poder llegar a este punto”. “Todo el trabajo no es en vano, ir por todo el mundo con tu botella debajo del brazo, enseñárselo a la gente y que prueben algo que se hace en tu tierra, es maravilloso”.

En los años 80, apenas existían las denominaciones de origen en nuestro país. Actualmente, hay cientos de ellas, Moro explica el por qué: “España puede presumir de tener el mejor suelo para elaborar los mejores vinos”. “La Ribera del Duero tiene mucha culpa de eso, porque en los años 80 se explotaba mucho”. “El vino es una bandera de España que el país está sabiendo utilizar muy bien y tienen un gran valor en el PIB”. También ha querido dejar una clave fundamental para poder llegar lejos en el mundo del vino: “Requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y creerte lo que tienes” y deja un mensaje para esta, su pasión: “Nunca se para, y esto es lo bonito del vino, que siempre aprendes más”.