José María Suárez, entrenador de cantera en Argentina: "Lo que se sufre así, luego..."

Todas las calles argentinas, en cualquier rincón del país, rugían ayer desde el mismo momento en el que terminó la tanda de penaltis de la final del Mundial de Qatar tras la victoria de su selección. “El camino fue duro pero la gloria es eterna”, podría ser el titular de cualquier periódico hoy, pero es la frase que ha publicado hoy en su perfil de Instagram un club de fútbol del centro de Buenos Aires, Atlético Vélez Sarsfield.

A la frase le acompañaba una foto de los jugadores de la selección argentina ayer nada más terminar el partido. Es un club de fútbol de primera división donde también se entrenan niños que quieren,en un futuro, convertirse en estrellas y ganar mundiales.

Los 35 chicos que se entrenan en este club ayer no sabían ni qué hacer con tanta emoción desatada. No conocieron a Maradona, han nacido en la era de Messi y gracias a él ya saben qué significa la gloria de ganar un Mundial. Por ello, José María Suarez, una de las persona que entrena a los alumnos del Club Atlético Vélez Sarsfield, ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE'.

"Fue muy fuerte, sobre todo al final"



"Argentina es un país donde se sufre siempre y no podía ser menos en el fútbol hasta el último minuto, pero lo que se sufre así, luego se disfruta mucho más", comienza contando sobre cómo vivieron el partido de la final del Mundial. "Es lo que le faltaba a Messi. Mucha gente quería que ganase Argentina solo por él. Se lo merecía y trabajó mucho durante muchos años", agrega tras apuntar que "Messi y Maradona son los dos mejores futbolistas del mundo, cada uno en su momento y no se pueden comparar", por lo que no cree que uno haya superado al otro.

España es uno de los países donde más se escucharon ayer las celebraciones en las calles. Nuestro país tiene una numerosa comunidad argentina y ayer vieron cómo se cumplía uno de sus grandes sueños. Todavía no se tienen datos del 2022, pero si nos fijamos en el 2021, han llegado a España 32.933 argentinos, una cifra récord en los últimos 14 años. En total hay 89 400. que ayer celebraron su gran victoria en las calles y en sus casas.

"Fue muy fuerte, sobre todo al final. Me emocioné bastante", cuenta Analía Mores, una argentina que vive en Pamplona, que vio el partido en un bar, con amigos argentinos. "Siempre confiando en que podíamos ganar porque somos un buen equipo. Había que tener fe", recuerda sobre cómo vivieron la tensión "los 40 argentinos" que se reunieron en un bar para verlo. "Lo celebramos en la Plaza del Castillo de Pamplona. Fuimos todos corriendo nada más terminar los penaltis con la bandera. Fue muy emotivo", cuenta.