José María Múgica, en COPE: "Pablo Iglesias es un fascista con trienios de matón"

José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, dirigente del PSOE vasco asesinado por ETA en 1996, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que si el Gobierno no explica las razones de los acercamientos de presos de la banda terrorista a cárceles del País Vasco se llega a la conclusión de que “algo tiene que ver con el hecho de que Bildu esté pactando de todo con el Gobierno y de que su política promueve los acercamientos”. “Seguramente no se quieren explicar porque no se pueden explicar por parte del Gobierno”, ha dicho. Y es que, “no se entiende nada”.

A juicio de Múgica, “los cinco votos de Bildu no eran necesarios” para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. “Son votos tan innecesarios que tampoco el Gobierno podrá decir que no había otro camino”. En este sentido, Múgica ha dicho que “el PSOE fue históricamente un partido de memoria y la regla de oro siempre fue no pactar con herederos del franquismo ni del terrorismo. Si se pierde la memoria histórica se acaba de perder la razón de ser. Hay que distinguir entre los votos legales y los legítimos”, ha insistido el hijo del dirigente histórico del Partido Socialista de Euskadi asesinado por la banda terrorista ETA.

José María Múgica ha asegurado que creyó a Pedro Sánchez cuando dijo que nunca iba a pactar con Bildu, unas palabras “que no fueron dichas hace tanto tiempo”. Y las creyó “porque esas palabras honraron la memoria del PSOE”, pero “esas palabras han acabado en un arroyo. El 'no es no' a Bildu hoy ha terminado en un arroyo que conduce a la pérdida de memoria del PSOE”, ha insistido Múgica.

El hijo de Fernando Múgica ha explicado que la memoria de su familia es la de “sufrir las tres pestes del siglo XX”: una parte murió en campos de concentración nazi, otra parte sufrió la persecución del franquismo y otra el terrorismo de ETA. Por eso, ha dicho que Pablo Iglesias “es un actor indeseable” ya que su “deriva absolutamente reaccionaria e indeseable va a dañar profundamente al PSOE y a la sociedad española”. “No estamos dispuestos a que Iglesias destruya lo que nuestros mayores construyeron con tanto esfuerzo”, ha dicho, en relación a la Constitución de 1978.

Múgica siente “que nos encontramos ante un auténtico sarcasmo” cuando ve a Otegi hablar de “justicia social” y de democracia. “Es el mundo al revés”, ha enfatizado, pues “solo tienen un proyecto, que es la destrucción de nuestro sistemas de libertades” e “Iglesias es el embajador de Bildu”, ha manifestado.

En este sentido, el hijo de Fernando Múgica ha dicho que Pablo Iglesias es un “fascista” en la acepción de George Orwell, el autor de la novela '1984'. “Un fascista es un matón y Pablo Iglesias tiene trienios de matón” desde que “hacía escraches” a responsables políticos que no pensaban como él hasta que “venía al País Vasco a confraternizar con sus amigos de Herri Batasuna” y al “que no se vio nunca combatiendo el terrorismo”. “Pablo Iglesias es un perfecto fascista en esa acepción”, por lo que ha apelado a “la izquierda democrática” para combatir el “populismo totalitario”.

Por último, Múgica ha dicho que le producen “indiferencia” los “pistoleros matones de ETA” como Txeroki o Kantauri, pues siempre le ha interesado “más saber quiénes teledirigían esa banda aquí en España” que ha asesinado a cerca de 900 personas.