Jorge Drexler, en 'Herrera en COPE': “Mi profesora de música estaría contenta de que haya usado una orquesta”

Jorge Drexler acaba de publicar su disco número 17. Desde 1992 el cantante uruguayo ha estado regalándonos a todos su música y, desde hacía cinco años, no habíamos podido disfrutar de ninguno de sus nuevos trabajos.

Hasta ahora. El artista estrenó el pasado 22 de abril su nuevo álbum, 'Tinta y tiempo'. Un trabajo en el que repasa el proceso compositivo de sus canciones, la inspiración o el trabajo concreto que hay detrás de cada una de ellas.

Una vida dedicada a la música que no habría sido posible sin la ayuda de María Elena Abella, su profesora de música. A ella, a su piano y a esa foto de 'El Guernica' de Picasso que adornaba la pared frente a este instrumento les debe mucho. Y de ella ha querido acordarse hoy en 'Herrera en COPE': “Hace mucho tiempo que no oía el nombre de María Elena Abella que era mi vecina. Mi profesora de piano clásico”, ha explicado Drexler durante su charla con Alberto Herrera que, también ha querido recalcar la actitud de María Elena que, a pesar de decirle que no sería capaz de enseñarle a tocar y cantar a la vez, eso no le impidió “coger un autobús hasta el centro de Montevideo, hasta el Palacio de la Música y traer una partitura de 'Yo quiero tener un millón de amigos' de Roberto Carlos y me enseñó a tocar esa canción de música popular que para ella era un misterio”.

El cantante uruguayo, sin embargo, sí que ha empleado algo que a su profesora de música habría aprobado: “Estaría contenta de que hubiera usado una Orquesta Sinfónica, que hubiera trabajado con la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Le habría encantado escuchar esos arreglos de Fernando Velazquez”, ha explicado sobre la colaboración principal de su nuevo 'Tinta y tiempo'. Un disco que, según Drexler, “tiene un desarrollo sinfónico no simplemente para generar un arreglo de canciones ya conocidas y hacer el famoso disco sinfónico que le piden a uno, sino para generar un paisaje que tenga que ver con lo que describa la canción”. Y así, Jorge Dexler, el que ha cerrado bares con Sabina, ha ganado cinco Grammys, un premio Goya y también un Óscar, regresa al panorama musical que llevaba esperándole desde hace cinco años.