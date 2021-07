Jorge Bustos recuerda a Gay de Liébana: "Era el entusiasmo, la vida, la alegría, un maestro"

Jorge Bustos, jefe de opinión del diario El Mundo, colaborador de "Herrera en COPE", que compartía cada mañana el primer café con el profesor Gay de Liébano no puede contener su emoción al recordarle nada más conocer su fallecimiento:

"No sería justo recordar al profesor con tristeza, aunque estamos tristes, porque es imposible imaginar a alguien más opuesto a la tristeza que José María Gay de Liébana.

Era el entusiasmo, la vida, la alegría y más sabiendo que todos sabíamos que le quedaba poco tiempo no aceptaba que a su alrededor no bullendo la alegría. Era un transmisor de optimismo y no quería que nada triste se apoderase de la sección del café en la que participábamos.

Invitar a Gay de Liébana era un festín, era una invitación al optimismo y a la sabiduría con esa forma tan amena con la que explicaba la economía, pero si hoy deja huérfanos a tanta gente, a tantos oyentes de la COPE y a tantos espectadores y tanta gente que le tiene cariño, es porque siempre mantuvo en alto la alegría. Era un hombre que no se dejó derrotar jamás. Cuando estás haciendo un programa de opinión y estás indignado por las decisiones políticas era el contrapunto perfecto para esa indignación poniendo el humor, paródico, amable, bondadoso. Son gritos de guerra los que deja en la audiencia: "Bravo ahí", "entusiasmo a raudales"..., los repetimos y escuchamos su voz, su acento catalán, su teatralidad.

Un hombre entrañable, un maestro y un gran perico que por lo menos tuvo la felicidad final de ver a su Español ascender a Primera.Descanse en paz, profesor"