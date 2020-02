Jordi Cañas denuncia presiones socialistas para que el Delcygate no llegara al Parlamento Europeo

El Pleno del Parlamento Europeo debate si el encuentro entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, hace unos días en Madrid, supuso una vulneración de las sanciones que la UE impuso al Gobierno de Maduro y cuál era la información con la que contaba la Comisión Europea.

La inclusión de este punto en el orden del día ha sido promovida por el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas y aprobado por el pleno con 189 votos a favor y 159 en contra, entre los que se incluyen los votos de socialistas y eurodiputados de Podemos.

Si no querían que se debatiera, tiene que ser importante

En una entrevista este martes en “Herrera en COPE”, el propio Cañas ha asegurado que tanto unos como otros “han presionado todo lo que han podido para que el debate no se llevara a cabo hoy”. El eurodiputado de Ciudadanos destaca que “si no querían que se debatiera, tiene que ser importante. Vamos a descubrir ahora si además de que hayan mentido a los españoles sobre el encuentro, también están mintiendo al Consejo y a la Comisión”.

Cuando alguien quiere oponerse a que tiren del hilo es porque tienen miedo a que se encuentre algo

El debate, que tendrá lugar a primera hora de esta tarde, contará con la presencia, previsiblemente, de Josep Borrell como alto comisionado de la UE que “tendrá que decir qué información tenía la Comisión al respecto y cómo se valora que se incumplan las sanciones impuestas al Gobierno de Maduro”.

Reconoce que “es un tema complejo, pero hay que tirar del hilo” porque “cuando alguien quiere oponerse a que tiren del hilo es porque tienen miedo a que se encuentre algo”.

Jordi Cañas confía en que Josep Borrell olvide su pasado como ministro del Gobierno de Sánchez y denuncie la situación porque “estoy convencido de que no está de acuerdo con lo que ha pasado. Es una oportunidad para que diga la verdad porque es un tema muy grave. Deja a la UE y a sus decisiones en papel mojado, desprestigia y cuestiona las sanciones. La Comisión tiene que decir si lo sabía”.

Por último, sobre la presencia de Puigdemont en el Parlamento Europeo, el eurodiputado de Ciudadanos asegura que “es como si fuera un mueble, no tiene protagonismo ninguno y no pinta nada”. Está seguro de que el suplicatorio que supondrá la retirada de inmunidad parlamentaria tanto para el expresident como para el exconseller Toni Comín “llegará antes de verano. Teniendo este suplicatorio aprobado, serán muy pocos los que desestimen al Tribunal. Estoy seguro de que a Estrasburgo no volverá”.