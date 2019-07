Joan Mesquida, portavoz adjunto de Cs: "Sánchez es incapaz de negociar, tiene un problema de soberbia"

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Joan Mesquida, ha asegurado que su formación no facilitará “en ningún caso" un gobierno de Pedro Sánchez”. En una entrevista este viernes en 'Herrera en COPE', el dirigente ha insistido en que, a pesar de la situación compleja, “España necesita un gobierno y un presidente competente” ante las muestras de ralentización económica o las señales de alarma en el mercado laboral.

“Sánchez siempre habla de diálogo pero es incapaz de negociar y pactar. Tiene un problema de soberbia y ego o tiene un problema de negligencia”, asegura. Mesquida ha recordado además que el líder socialista ya se ha sometido dos veces a una investidura en 2016 y 2019 "y en ambos casos ha sido incapaz de llegar a un acuerdo". "Es evidente que transmite una falta de fiabilidad total y absoluta”, ha denunciado.

El portavoz de Ciudadanos asegura que no facilitarán en ningún caso la investidura de Pedro Sánchez pese a las continuas peticiones del líder socialista, desde el estrado y también en su reciente entrevista en Telecinco. "Ver a Rufián implorando a PSOE y Unidas Podemos para que llegaran a un acuerdo es la mejor prueba de que a España no le conviene un presidente como Sánchez”. Ha añadido, además, que Ciudadanos no comparte la visión de “plurinacionalidad” del Estado.

Por último, sobre la salida de Francisco de la Torre de Ciudadanos por discrepancias con la dirección, Joan Mesquida ha afirmado que su formación es un partido democrático que toma “decisiones por mayoría". "Lo importante es el colectivo, uno es libre de afiiarse o marcharse”, ha dicho con rotundidad.