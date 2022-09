Jimena Sabadú en 'Herrera en COPE': “Tinder funciona como un videojuego y ese es su éxito”

Cristina García, así se llama Jimena ha escrito un libro para analizar el auge de las aplicaciones que sirven para buscar pareja y la deshumanización que conllevan. Los algoritmos de estas apps, que están transformando las relaciones personales. Todo ello lo cuenta a partir de su experiencia personal, narrando, por ejemplo, cómo acabamos convertidos en un producto que conforma ese catálogo de personas disponibles. Según datos, veinte de cada cien personas de España, ha utilizado una aplicación para encontrar el amor. La autora del libro, entro en esta aplicación por venganza: “Me hicieron mobbing laboral y el tío que me lo hizo, yo sabía que le estaba poniendo los cuernos a su novia y dije, seguro que este tío está en Tinder, y por venganza quise buscarlo ahí”. “Luego vi los perfiles y las fotos que había y me quedé 3 años en esa aplicación”. - Dice Jimena.

También habla del inicio de la aplicación, que la semana pasada cumplió 10 años: “Tinder empezó atrayendo a mucha gente normal, vamos a decirlo así. Con normal quiero decir gente sin taras aparentes”. “Por ejemplo Badoo, que era de gente de 16 a 26 años, ha sido muy popular, pero había mucho bakala”. En cambio en Tinder, hay perfiles de diferentes edades: “Gente de cierta edad que a partir de los 30 se quedaba en la aplicación para intentar tomar un café con desconocidos y hacer amigos, o sea, que no ha ligado, no le ha ido bien”.

Sabadú explica la diferencia que ha podido apreciar en su paso por Tinder entre los hombres y las mujeres, sin intentar ofender, dice: “El hombre busca picotear, especialmente, los que acaban de salir de una relación larga. Recomiendo que las chicas huyan de eso, porque van a contarte como le ha ido todo y luego van a desaparecer. Y las mujeres, vamos buscando una persona que sea fiable”. “Los hombres hacen alusión al físico pero luego, cuando rascas un poquito, hacen alusión a lo que hace o no la muchacha”. Otra de las cosas que pueden aparecer en esta aplicación, además de perfiles falsos, son las fotos que no parecen las mismas personas: “La gente que sube fotos a los que no se parecen, fotos con tanto filtro que dices, ¿Quién eres? ¿No tienes nariz?”. Pero siempre queda una esperanza para el amor romántico tradicional, de hecho, Jimena afirma que le ha ido mejor sin Tinder que con él y concluye diciendo: “Siempre habrá esperanzas en el amor romántico”