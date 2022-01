Javier Plazas, en 'Herrera en COPE': “La mejor tendencia es no seguir tendencias”

La tecnología no hace más que avanzar. Solo hay que verlo. Hace unos años, nadie creía en la posibilidad de comprarse un par de zapatos por Internet, pero hoy rara es la persona que no ha adquirido algún producto mediante el comercio online. Por eso, no parece extraño que llegue un momento en el que el metaverso sea una realidad. En el que juegos como los Sims o Second Life den un paso más allá y se conviertan en este nuevo mundo. Pero, ¿qué es el metaverso?

Según Javier Plazas, consultor estratégico y profesor del programa de transformación digital del IE Business School, son “mundos virtuales a los que accederemos con tecnologías inmersivas para interactuar social y económicamente”. Este término surgió en la novela 'Snow Crush', un libro de ciencia ficción escrito en 1992 por Neal Stephenson que, como ha explicado el profesor, “presenta un mundo virtual en el que la sociedad convive sin unas normas establecidas y que fue la punta de lanza de toda esta revolución”. Un nuevo universo que no deja de ser la “suma de la vida física y la digital” y “una suma de varias tecnologías, entre ellas la realidad virtual”. Y que ya ha encontrado a su embajador. Ni más ni menos que Facebook, ahora llamado Meta. Un cambio que, según Javier Plazas, ha sido muy inteligente, ya que la empresa se ha convertido así “en el altavoz del movimiento”.

Pero este movimiento, al igual que muchos avances tecnológicos, también tiene su polémica. En este caso está en la forma de regularizarlo.

No hay que olvidar, como ha señalado Javier Plazas, que “cada Metaverso tiene su propia moneda, su propio activo que podemos poseer e intercambiar” y que como todo, tiene que ser regulado. Pero lo que está claro es que el metaverso sigue, que continúa “habiendo vida y personas actuando” a pesar de que, como ha indicado el consultor estratégico, para él “la mejor tendencia es no seguir tendencias”. Una que cada vez tiene más peso en la sociedad actual.