Javier Negre en 'Herrera en COPE: "Me duele mucho que en puntos del País Vasco no haya libertad"

Esta mañana, en "Herrera en COPE" ha estado Javier Negre. El periodista, actualmente gestiona la plataforma Estado de Alarma creado a raíz del confinamiento. Negre, pudo acudir al acto de Mondragón donde se recordó a todas las víctimas del asesino Parot. En él, muchos abertzales, entre ellos proetarras, increparon a los que intentaban homenajear a las víctimas, ocasionando varios heridos.

"La ertzaintza me dijo que no pasara el cordón policial por mi propia seguridad. Los radicales me llamaron asesino, provocador y fascista. Una vez que se levantó el cordón, me dieron una patada y me tuve que ir corriendo. Nos tiraron piedras y botellas. Sin la ertzaintza, más de uno lo hubiese pasado mal".

"En España los jóvenes desconocen quién era Miguel Ángel Blanco. Muchos medios de comunicación han blanqueado el terrorismo callejero con sus titulares y lo peor de todo es que hay compañeros de estos medios que nos consideran provocadores por ir a contar la verdad".

Respecto a su canal de youtube, Estado de Alarma: "Nos han cerrado muchas veces nuestro canal porque no quieren que hablemos de cosas que no interesan, somos el medio más censurado de España. Por ello, hemos montado EdaTV, una televisión donde estamos al filo de la noticia retrasmitiendo en directo lo que ocurre, sin censura". "Vamos a seguir luchando para contar la verdad de todo lo que ocurre y seguiremos para adelante" ha manifestado el periodista.