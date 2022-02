Jaime Nava, en 'Herrera en COPE': “El Rugby, de verdad, nos debe una”

En la historia del Rugby en España hay una fecha negra que muchos querrían olvidar: el 17 de marzo de 2018. Ese día, en un partido contra Bélgica, el equipo perdió la oportunidad de ir al mundial de Japón. La polémica la causó un árbitro rumano y él fue el causante de que la selección española no estuviera representada en el país nipón.

Cuatro años después, la Selección Nacional de Rugby puede resarcirse. Este domigo, 27 de febrero, España se enfrenta a la selección de Rumanía y volvemos a tener oportunidades de ir de nuevo a un mundial. El de Francia en 2023.

Jaime Nava es jugador de Rugby y ex capitán de la Selección Nacional hace cuatro años y ha estado en 'Herrera en COPE' para contar los sentimientos que tiene la afición y el equipo ante el partido: “La expectación es máxima. Además, la historia se repite. Cuatro años después estamos prácticamente en la misma situación”, ha explicado. Un partido que ha clasificado como “histórico” y donde, aunque es verdad que no está en juego el entrar al mundial al cien por cien, “sí que es verdad que a nivel psicológico el partido va a suponer mucho”.

Como no podía ser de otra forma, el jugador espera que sea su equipo: “Me vais a permitir que diga que tenemos que ser nosotros. Básicamente porque el destino nos debe una. El Rugby, de verdad, nos debe una”, ha afirmado.

Y es que lo que pasó hace cuatro años aún les escuece: “Se ha quedado un poco en la mente de todos y en las cabezas de todos – ha detallado – Aquello fue, bajo mi punto de vista y con toda la humildad, uno de los grandes escándalos del deporte español” Uno que según Jaime Nava, no trascendió y no consiguieron llevarlo a un tribunal deportivo porque “esto no es fútbol evidentemente”. Sin embargo, es un deporte emergente en España con cada vez más seguidores que estarán este domingo atentos a ese España – Rumanía tan decisivo.