Jaime Martín, español en Australia: "Quizás el Gobierno ha intentado tapar su responsabilidad en los fuegos"

El español Jaime Martín, que reside en la costa este de Australia, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' a propósito de los incendios que arrasan el país y cuyo humo ha provocado una gran nubosidad y un descenso de las temperaturas en Chile. Según ha dicho, "hay muchos focos y están desperdigados por todo el mapa de Australia. La zona más afectada es la del sureste".

Según ha explicado Martín, el orígen de los fuegos se debe a "la sequía" y al "aumento de las temperaturas".

Con un balance de 27 fallecidos y millones de animales muertos, el español ha dicho que "hay mucho ruido mediático y político" contra la gestión que el primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha hecho de los incendios, que lo ha llevado a admitir que se han podido cometer errores.

No obstante, "esto es una catástrofe ecológica", ha dicho Martín, aunque "quizás no han puesto las medidas preventivas para que no ocurriese y han estado intentando tapar su responsabilidad".

El español ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Según ha explicado, "Australia es un país más grande que toda Europa y tiene la mitad de población que España. Toda la población se agrupa en las grandes ciudades, donde no hay ninguna sensación de peligro". De hecho, ha dicho que allí no han cerrado ni las escuelas ni los comercios.