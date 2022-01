Jacobo Parages, en Herrera en COPE: “Gracias a la espondilitis anquilosante he conseguido muchas cosas”

Una de las formas más importantes para superar una enfermedad es mantener una actitud positiva ante ella. Una cualidad que conoce de sobra Jacobo Parages.

Este hombre sufre de espondilitis anquilosante. Una enfermedad que provoca un dolor y rigidez constante en varias partes del cuerpo de las personas que lo padecen. Una especie de artrosis crónica que afecta especialmente a los huesos y las articulaciones de la base de la columna. Y la patología que sufre Jacobo Parages desde hace unos veinte años.

Afortunadamente, como él nos ha contado, está “mucho más controlada que hace unos años”. Pero lo que es verdaderamente de alabar es la actitud que ha tomado frente a ella. “Esta enfermedad despertó en mí a una edad muy joven. Era un profesional del marketing y la comunicación que vivía en Londres”, contaba a Herrera. “Han sido muchos años de gestión del dolor que me han llevado a dónde estoy ahora”.

Los síntomas que sufre son bastante incómodos, tal y como le ha explicado a Herrera. “He tenido que dormir sentado seis años, dejé por completo de hacer deporte durante doce. He tenido un dolor intenso durante casi doce años. Salir de la cama era casi una aventura... tardaba entre diez y quince minutos”.

Pero eso no le ha impedido cumplir sus sueños. De hecho. él mismo afirma que “gracias a que un día despertó en él” la enfermedad ha conseguido muchas cosas que seguramente no se habría atrevido a intentar de no sufrir la espondilitis anquilosante.

Una de sus primeras grandes hazañas fue dar la vuelta al mundo en 15 meses. Todo un reto para él. “Decidí que tenía que cumplir con mi apuesta de dar la vuelta al mundo y eso hice. Fue una de las mejores experiencias de mi vida”.

Casi tanto como cruzar a nado el estrecho. Otra hazaña que no creía posible hasta que un día se tiró al agua y nado 400 metros. “La decisión de tirarme al agua cambió mi vida por completo porque esos 400 metros se convirtieron en la posibilidad de seguir nadando”.