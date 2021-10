Iván Raña en 'Herrera en COPE': "Cuando acabas una carrera tan dura, no te puedes ni mover"

El deporte es una de esas cosas que suponen mucho esfuerzo y sacrificio. Iván Raña, es capaz de sobrepasar los límites para alcanzar el triunfo. Ha obtenido numerosos títulos como tres medallas en el Campeonato Mundial de Triatlón entre los años 2002 y 2004, una medalla de plata en el Campeonato Mundial por Relevos de 2003 y tres medallas en el Campeonato Europeo de Triatlón entre los años 2001 y 2003. Participó en tres Juegos Olímpicos, entre 2000 y 2008, obteniendo dos diplomas olímpicos de quinto lugar en Sídney 2000 y Pekín 2008. En acuatlón consiguió una medalla de oro en el Campeonato Mundial de 2001.

Pues hoy, el deportista ha estado en los microfónos de "Herrera en COPE", donde nos ha contado su decisión de retirarse de manera profesional del triatlón.

"Cuando gané el mundial, pasó a no conocerse el triatlón a conocerse mucho, fue todo muy de golpe. Creo que me costó volver al año siguiente a la competición porque tenía que atender a mucha gente ya que no estaba acostumbrado. Con la comida, he intentado buscar la esencia, siempre lo mejor posible. Ahora estoy en el momento en el que la alimentación que funciona es la que mentalmente te sienta bien" ha manifestado el deportista.