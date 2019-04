Insultan a Arrimadas por tomar horchata en el pueblo de la exconsejera Bassa y Herrera contesta así

La cabeza de lista por Barcelona, Inés Arrimadas, ha sido abucheada mientras daba un paseo por la localidad de Torroella de Montgrí (Gerona), pueblo natal de la exconsejera Dolors Bassa, en prisión provisional por el procés.

Decenas de vecinos esperaban a Arrimadas en la plaza del 11 de Octubre, antes plaza de España, gritándola "fuera fascistas", "puta, vete a tu casa", "provocadores" o "andaluza".

En Torroella de Montgrí, municipio en el que le partieron la cara a un concejal de Cs, nos han abucheado, insultado y han DESINFECTADO el suelo que hemos pisado los constitucionalistas. Que os quede claro: no vamos a renunciar a ni un palmo de Cataluña. Sois unos totalitarios. pic.twitter.com/2roKPo7pKl

Un corto paseo de 15 minutos que en su mayor parte ha transcurrido con total tranquilidad y que solo al pasar por esta plaza es cuando un grupo de personas ha proferido insultos contra Cs y la candidata naranja y consignas en favor de los "presos políticos".

Carlos Herrera ha aprovechado su monólogo de las 7 de la mañana de este lunes para enviar un mensaje a este “sectarismo feroz, simple, bárbaro y casi criminal” que amenaza a buena parte de la sociedad catalana.

“Allá por donde va, tiene detrás una brigada fumigando”, ha detallado. “La ira acumulada que ha surgido a raíz de unos tuits de Arrimadas porque le atendieron, pidiendo el boicot con frases como “¡No pienso pisar ese local!”, decían algunos.

El comunicador se ha preguntado “¿de qué tipo de gente estamos hablando? Esta basura es la que está diciendo que Sánchez es muy bueno, más que otros. Pues que se sepa cada uno por dónde va”, ha sentenciado el director de 'Herrera en COPE'.

Arrimadas iba acompañada por la candidata europea Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPYD y víctimas del terrorismo, que estuvo también en el acto de Cs de Rentería (Guipúzcoa) donde hace una semana los militantes y simpatizantes fueron acosados por la izquierda abertzale.

También han dado el paseo junto a Arrimadas el "numero cuatro" por la lista de Madrid, Edmundo Bal, y el portavoz adjunto de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa.



Dos personas han tirado este domingo lejía en la calle por la que han pasado la candidata, diputados y candidatos del partido naranja en su visita a Torroella de Montgrí.

Dos personas vestidas con un mono blanco y un cartel que ponía 'Desinfecciones. Empordà antifascista' han tirado lejía.

En declaraciones a los medios después de un encuentro con periodistas en el autobús de campaña de Cs, Arrimadas ha criticado que hayan tenido que ser escoltados por agentes de los Mossos d'Esquadra y que hayan ido "unos totalitarios a desinfectar con lejía el suelo" que habían pisado.

Por mucho que el nacionalismo ataque e insulte a España y a los españoles, no me han quitado ni un ápice de amor por mi país. Me dejaré la piel para que @Albert_Rivera sea el próximo Presidente de España, porque la única garantía de futuro y libertad es Cs #VamosCiudadanos ���������� pic.twitter.com/SKMh5H4Z0Q