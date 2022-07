El inmunólogo Alfredo Corell tiene claro qué está pasando hoy con el covid: "No es el comportamiento habitual"

En el último tramo de Herrera en COPE, conducido por Jon Uriarte, el epidemiólogo, Alfredo Corell ha tratado los últimos resultados obtenidos en los estudios sobre el COVID-19 que hacen dudar a las vacunas. Algunas personas que han padecido el coronavirus han admitido tener síntomas muy poco comunes, como fuertes diarreas o dolores de cabeza agudos. Según señala Carbonell, esto se debe a que "cada uno hemos tenido una historia de inmunidad diferente". La inyección de vacunas diferentes en cada persona provoca que haya diferentes formas de reaccionar al virus. "Dependiendo del background y el tiempo que hayas estado inmunizado, tendrás una reacción diferente".

Dice Alfredo Corell: "Lo he pasado dos veces, distintos efectos, probablemente delta y omicron en ese orden."

"Hay que tener en cuenta las nuevas variantes, las que predominan ahora introducen nuevos sintomas, como es el caso de la diarrea que hasta ahora no era un sintoma habitual, lo que tampoco se espera la gente es sufrir mareos y que la culpa de ello lo tenga el covid. Eso está haciendo que haya una mayor transmisión, la gente sufre estos síntomas como la diarrea o los mareos, y están haciendo "vida normal" y transmitiendo el covid. Pero aviso, que no es en todos los casos."

Respecto a los tests negativos, que a los pocos días son positivos, dice Corell: "El contagio es más rapido, el periodo de incubación era de 3 - 4 días, y ahora puede hacerse en dos. Es muy habitual tener síntomas ahora, pero no dar positivo, y al final, cuando ya casi no hay síntomas, dar positivo y que este dure varios días. Este cambio de ritmo, está provocando muchos más casos, porque no es el habitual".

Al ser preguntado por el futuro del virus, dice: "Estamos viendo como esta séptima ola está cayendo, estamos controlandola, la población va a estar mas inmunizada después del verano, en ese panorama, a no ser que aparezca otra variante cambiante, se podrá estabilizar como cualquier catarro".

Con el futuro en el aire de una cuarta dosis, responde Alfredo Corell: "Con los conceptos básicos de imnunidad, en este momento, y si dependiera de mí, solo se la pondría a personas de riesgo, o bien porque esten en algún tratamiento inmunodepresor, pensar en una cuarta dosis no tiene ningún sostento, incluso desde el punto de vista científico. Toda las personas están protegidas, no tiene sentido seguir inmunizando con la variante original, debería incluir las nuevas variantes. Toda la población vacunada se encuentra protegida de enfermedad grave o mortal, y ahora a diferencia de 2020 tenemos recursos en los hospitales para combatir la enfermedad."