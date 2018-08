El inmigrante que ayudó a detener a dos ladrones: "Lo más correcto es ayudar a quien lo necesite"

Nour Eddine se ha convertido en noticia por socorrer a una mujer que estaba siendo atracada en Alicante y haber ayudado a la Policía Nacional a detener a los dos ladrones. El ciudadano argelí de 42 años vive en un albergue municipal de Alicante y ayudó a la mujer, de unos 30 años, cuando esta pedía auxilio. Además, consiguió retener a uno de los hombres que la estaba robando el bolso, para que la policía lo detuviese, y dio la descripción del otro ladrón, que había huido con el móvil de la mujer. Para comentar cómo fue toda esta sucesión de hechos, Nour ha participado en 'Herrera en COPE'.

Nour lleva desde marzo de este año viviendo en el albergue, ya que no tiene trabajo, aunque asegura que le encantaría "emprender otra vez la vida". El jueves se encontraba paseando de vuelta al albergue cuando se cruzó con los dos chicos y con la chica. De repente uno de los dos chicos le pasó corriendo por al lado y escuchó los gritos de la chica que le pedía que lo cogiese, mientas el otro le intentaba quitar la mochila. Entonces, Eddine afirma que corrió y forcejeó con el ladrón que estaba con la chica, y cuando ya lo tenía retenido pidió ayuda a la gente para que se quedara con el ladrón, y así el argelí podría ir a por el otro, "pero nadie ayudó".

Después llegó la Policía Nacional y detuvieron al hombre que había retenido Nour, y, gracias a su descripción, consiguieron detener al otro después. Eddine afirma que la policía le ha contado que "le han devuelto el teléfono a la chica", y, aunque no la ha vuelto a ver, el argelí ha comentado que le gustaría volver a verla.

Esta no es la primera vez que Nour actúa así, aunque él ha afirmado que es "una persona normal y corriente", y que si ve una injusticia, o alguien pidiendo auxilio, no se puede quedar con los brazos cruzados. El argelí ha comentado que "lo más correcto es ayudar a cualquier persona que lo necesite". Eddine ha querido dejar claro también que lo que hace es "sin pedir nada a cambio", y que aunque está en apuros y no tiene ingresos no pide nada a cambio de lo que hizo. Lo único que ha afirmado que pide es que "cualquier persona que tenga en su mano cambiar la mentalidad de una persona de mala a buena, que lo haga". Y que seamos buenos ciudadanos y nos ayudemos entre nosotros.