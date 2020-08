La imagen de Sánchez que provoca el enfado de Herrera: "Nos toman por idiotas"

Carlos Herrera ha valorado esta semana las imágenes en las que se podía ver a Pedro Sánchez recibido entre aplausos por los miembros de su Gobierno después del acuerdo alcanzado en Europa para el Fondo de Recuperación por la pandemia del coronavirus y también las de la bancada socialista el día después vitoreando a su líder con todos los asientos ocupados y sin respetar la distancia de seguridad.

Durante el tiempo de tertulia de "Herrera en COPE", el comunicador ha resaltado que veía poco ejemplar que el Gobierno montara estos "numeritos propagandísticos de la factoría Redondo". "Nos toman por tontos", ha dicho. "En una ¡oh qué casualidad! estaba ahí la cámara para ver cómo llegaba Sánchez a Moncloa mientras sus ministros le aplaudían por las brillantes gestiones que a su criterio había realizado en Europa. A mí eso me parece tomarnos por idiota. Y la otra es ese baile de fin de curso que se organizó en la bancada socialista solo para el minuto de gloria en el que todos aplauden enloquecidos, bobos y aborregados a su líder. Me parece una vergüenza", ha dicho Herrera.

PP, Vox y Cs denunciaron que el pasado 29 de julio el grupo socialista no resètara el tope de asistencia de los diputados al hemiciclo, fijado en la mitad del número de escaños de cada grupo, a pesar de las recomendaciones de mantener la distancia entre personas para prevenir contagios de coronavirus. La dirección parlamentaria del PSOE explicó que la comunicación de que irían sus diputados se hizo a la Mesa del Congreso en tiempo y forma.

"LOS JÓVENES NO HAN VISTO LOS FÉRETROS EN LA TELEVISIÓN"

Las declaraciones del comunicador han llegado después de que los tertulianos del programa valoraran por qué la sociedad - y especialmente la gente joven - está cometiendo actos de irresponsabilidad que originan los masivos brotes de la enfermedad por todo el país. "Yo echo de menos campañas específicas para los jóvenes donde ellos se mueven", ha lamentado Gloria Lomana. Carmelo Encinas creen que ese tipo de iniciativas de poco sirven y al final "has de usar el palo".

Antonio Naranjo no ve lógico que se critique a los jóvenes cuando no han visto responsabilidad y ejemplaridad en sus máximos representantes. "Los jóvenes piensan que esta enfermedad no va con ellos y que el Gobierno no ha tenido un criterio claro, lo que le da menos crédito. ¿Qué es lo que han visto ellos? Que la gente daba aplausos en los balcones, no veían féretros en las televisión, no se sabe el número de víctimas reales.. ¿Con qué autoridad le pides tú a los chavales que hagan lo que tampoco ven en los políticos? ¿Qué pueden pensar si ven a Fernando Simón en un chiringuito haciendo surf? No puedes esperar grandes comportamientos si el ejemplo de tus mayores es tan malo. En plenos rebrotes, ir a Portugal a hacer el surf no es el mejor ejemplo", ha sentenciado Naranjo.

Herrera ha señalado que no veía mal que Fernando Simón se fuera de vacaciones porque probablemente necesitara ese descanso, pero sí cree que el Gobierno debería ser ejemplar y evitar situaciones que desacreditan sus mensajes como los dos casos mencionados anteriormente. Puedes escuchar la tertulia al completo en esta misma noticia pinchando al play en el audio.

