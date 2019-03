Igea: "La candidatura de Silvia Clemente no representaba los principios clásicos de Cs"

Ciudadanos revocaba este lunes la inicial victoria en las primarias de su fichaje en Castilla y León, la ex presidenta de las Cortes y ex consejera de Castilla y León con el PP Silvia Clemente, tras anular 82 de sus votos, lo que convertía automáticamente en candidato autonómico al ex diputado Francisco Igea, quien previamente había alertado de irregularidades en el proceso.

La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos resolvía que Igea tenía razón en su reclamación planteada ayer a mediodía, después de comprobar que había hasta 82 apoyos a Clemente que no estaban vinculados con afiliados habilitados para votar telemáticamente, aunque el partido desconoce desde qué ordenador u ordenadores se emitieron esos votos y quién es el responsable de ellos.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'HERRERA EN COPE'

“Vimos que había discordancia en el acta entre los votos emitidos y la suma de los votos de todos los candidatos”, explica Igea en 'Herrera en COPE'. “Al principio lo atribuimos a un error, pero luego varios militantes nos alertaron de que se podían revisar los certificados de los votos de todos los candidatos y vimos que había un orden cronológico que no debería existir porque el sistema los aleatoriza para que precisamente no aparezcan en orden cronológico. Eso hizo saltar alarma y revisar los votos que había”.

Era evidente que había algo que no era normal

El candidato a la presidencia de Castilla y León reconoce que era "evidente que había algo que no era normal” por lo que ahora mismo la comisión de garantías del partido "está investigando" y "esperamos tener las conclusiones lo antes posible”.

Francisco Igea, que en principio era partidario de quedarse en el Congreso haciendo un trabajo "muy satisfactorio como portavoz de Sanidad”, asegura que se presentó “porque creimos que la candidatura de Clemente no representaba los principios clásicos de partido; regeneración y acabar con el clienterismo y que los votantes no iban a estar de acuerdo con esa candidatura”.

Destaca que su candidatura “seguirá con la coherencia que siempre ha movilizado este partido” y resalta el 70% de participación en las primarias. No ha aclarado sobre si contará en el futuro con Silvia Clemente, pero se ha comprometido a “contar con los 1500 militantes de Cs de la comunidad