La historia de Manel, el electricista naval que despertó tras 35 años en coma: "Pensaba que seguía en Irak"

En 1979 Margaret Thatcher llegaba al poder como Primera Ministra británica;'ABBA' causaba furor en las discotecas; se lanzó el primer walkman que revolucionó el mundo de la música; en nuestro país se celebraron las primeras elecciones municipales y los niños de la época se distraían con 'Barrio Sésamo'. Las salas de cine se llenaban para ver 'Apocalypse Now'. En aquellos años además se podía desayunar en cualquier bar por lo que hoy equivale a unos 35 céntimos.

El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Y nosotros también hemos cambiado... aunque algunos más que otros. Que se lo pregunten a Manel Monteagudo, un varón de 65 años residente en la localidad de Noia (A Coruña) que permaneció durante 35 años en coma, desde el 28 de febrero de 1979 y hasta el 15 de octubre de 2014.

Manel Monteagudo se había formado como electricista naval y había emigrado a Alemania para enrolarse en la marina. A principios de aquel año, partió a bordo de un mercante alemán desde Bremen y hasta Basora (Irak). Fue allí donde subió a una escalera para reparar una pieza del buque y la mala suerte hizo que se cayera desde una altura de seis metros.

Se golpeó la cabeza. Era el 28 de febrero de 1979, el mismo día que cumplía 22 años de edad. Manel no despertó y quedó en coma durante tres décadas y media. Los primeros cuatro meses permaneció ingresado en un hospital de Irak. Posteriormente fue trasladado a un hospital de Coruña cuatro años. Los médicos decidieron mandarle a su casa, sin perspectiva de que fuera a recobrar el conocimiento.

La única persona que confiaba en su recuperación era su novia, Conchi, quien se hizo cargo de Manel. El milagro llegó el 15 de octubre de 2014. Lo que fue una alegría para sus seres queridos, para Manel en un primer momento no lo fue tal, ya que pasaba de la noche a la mañana de tener 22 años a 58. No conocía el mundo en el que vivía. Tuvo que aprender a andar o comer de nuevo.

Siete años después de su vuelta a la vida, Manel asegura en la entrevista con Jon Uriarte en 'Herrera en COPE' que aún no lo ha podido digerir: “Es algo que no se asume, es muy difícil. Yo en todo momento, cuando desperté, estaba convencido de que seguía en Irak. No pensé en que pudiera estar en España en una habitación”.

Cuando despertó del coma, Manel se encontraba solo en la habitación. Diez minutos después entró en la habitación Conchi, a quien su pareja reconoció rápidamente: “Le pregunté qué hacía ella allí, porque yo estaba convencido de que estaba en Irak. Me costó mucho hablar, porque apenas podía, la lengua no me funcionaba”, cuenta.

A raíz de aquello, Conchi fue aterrizando poco a poco a su marido. La tarea no fue nada sencilla. Manel no pisó la calle nuevamente hasta 2016, dos años después de despertar. Otro de los momentos que más recuerda Manel fue la primera vez que se miró en un espejo, 35 años después.

“Mi mujer, como nunca estuvo convencida de lo que decían los médicos, estaba muy segura de que yo iba a despertar algún día. Entonces ella compró un espejo en un 'Todo a 100', porque sabía que al despertar me tenía que quedar en cama, y tenía que ir aprendiendo a afeitarme mirándome al espejo”, relata.

Pero antes de realizar estas tareas, Conchi acercó a Manel el espejo para que pudiera mirarse así mismo. No se reconocía tanto tiempo después: “No me salían las palabras, pero yo pensaba que no era yo, que yo seguía en Basora, que era una persona de 22 años y no un viejo. Decía que me estaba engañando”, afirma.

Pero era él y de manera progresiva fue asumiendo su nueva vida, en la que todo le impresionaba, por ejemplo el mando a distancia de la televisión: “Un día bajé solo a la cocina, donde hay una televisión, y veía a Conchi con algo en la mano dándole a unos botones. Le pregunté qué hacía, y ella me comentaba que buscando el canal de 'Alaska'. Yo pensaba que estaba loca, porque solo teníamos TVE y La 2”, recordaba Manel en 'Herrera en COPE', mientras Jon Uriarte apenas salía de su asombro al escuchar el testimonio de su protagonista.