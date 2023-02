La historia de una joven de 17 años adicta a las drogas: "Me estoy arruinando la vida"

"Me estoy arruinando la vida", confiesa una adolescente de 17 años que consume más de un gramo de cocaína casi cada día. Siete de cada jóvenes entre 14 y 18 años ha bebido alguna vez en su vida y, en el último mes, casi una tercera parte se ha tomado cinco o más copas en tan solo dos horas. Esta forma de beber se conoce como "consumo en atracón" y, según los expertos, puede causar lesiones cerebrales irreversibles. Pero, además del alcohol o el tabaco, está aumentando también el consumo de otras sustancias y, al final, los datos de las adicciones son estremecedoras.

En 'Herrera en COPE' hemos recordado la historia de una joven de 17 años -a la que llamamos Ana porque ella no quiso dar su nombre real-, que participó en el programa "Momentos con Luis Rodríguez", de COPE Barcelona. Ana empezó a consumir drogas con tan solo 14 años porque su madre, la persona con la que convivía, era adicta a la cocaína. En un intento desesperado por cambiar de vida, se muda a casa de su padre pero la cocaína ya es la dueña de sus actos. Incluso, ha llegado a consumir más de un gramo diario: "Pero no yo sola, yo y más gente. Soy muy pequeña y me estoy arruinando la vida", expresaba, unas palabras desgarradoras por el significado de las mismas.

Sin embargo, el éxtasis es la droga que se ha puesto de nuevo de moda. Y, aunque cuesta creerlo, la heroína también aparece entre las drogas que consumen nuestros hijos: un 0,7% reconoce haberla probado. La buena noticia es que se puede salir de estas adicciones, ya sea alcohol o drogas, que muchas veces van unidos, y lo cuenta, en'Herrera en COPE', Mariola Esteban, que lo ha vivido en primera persona con sus dos hijos, Gonzalo y Candela, que tenían 16 y 15 años. "Se me ponen los pelos de punta. He escuchado a esta niña (Ana) y me han entrado ganas de llorar", comenzaba diciendo Mariola.

"Los niños empiezan a entrar en una adolescencia, tontean con cosas -algunos no-. Y cuando te quieres dar cuenta están sucediendo cosas delante de ti que, o no has querido ver o no has sabido ver", señalaba, y continuaba, "cuando dejo a mi niña en el cole con las perlitas y las trenzas repeinada, y sale con el pelo suelto a lo Hannah Montana, ya soy mayor, se ha quitado las perlas, de repente se hace una coleta, lleva la nunca rapada, y de repente desaparecen los pósters de Winnie the Pooh de las paredes de su dormitorio, y aparece uno del Che Guevara y otro de Bob Marley, entonces empiezas a pensar si es rebeldía o si la niña te ha salido un poco radical", contaba.

Mariola Esteban explicaba cómo se enteró y cuál fue la clave en toda esta historia: "Desde la Comunidad de Madrid me estaban enviando amonestaciones porque estaba teniendo absentismo escolar (...) Y es cuando yo me entero, yo no tenía ni idea. Ella lo intercedía, se iba al correo y sabía perfectamente cuando llegaba. Y ahí se desencadena un proceso importante", destacaba. Mariola llegó incluso a denunciar a su hija o echar de casa a su hijo para conseguir que cambiaran de vida.

La madre de Gonzalo y Candela contaba que el momento de más shock para ella: "Cuando ya terminé una terapia de psicología con la niña y me dijo, 'hasta aquí puedo llegar, ya no está en mis manos, ya tiene que entrar en un centro de desintoxicación'. Cuando entra esa palabra en mi vida, 'desintoxicación', qué duro", explicaba con dolor. "Al final gracias a Dios hemos tenido un final feliz", aseguraba.