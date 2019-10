Herrera a Torra sobre su amenaza de nuevo referéndum: ¿A que acabas antes en Waterloo o en la cárcel?

Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de las 06.00 hablando sobre la repercusión de los aranceles estadounidenses a los productos agroalimentarios españoles. Después de esto, ha analizado en profundidad los altercados que, por cuarta jornada consecutiva, asolaron Cataluña y los que vienen:

"Lo de hoy no es una huelga porque aquí no se trata de defender derechos laborales o las condiciones de vida de la población catalana. Esas hace tiempo que dejaron de ser la prioridad para quienes decidieron consagrarse única y exclusivamente al ultranacionalismo catalán, a la politica identitaria. Lo de hoy va a ser un atropello de libertades individuales... Comercios que ya no abren directamente, otros que se abren habiéndose parapetado para proteger el escaparate... Ayer la SEAT canceló, por ejemplo, la producción de 3.500 coches 7.000 tíos y tías a su casa mano sobre mano. Hoy El Prat canceló medio centenar de vuelos. Asimismo, hay dos cruceros y han decidido no atracar hoy en Barcelona como tenía previsto. Por otra parte, hay artistas que no va a dar sus conciertos: Ana Belén, Aitana en el Liceo.. Así como la cancelación del Baça-Madrid.".

Después de esto, el comunicador se ha dirigido directamente al "perpretador" de la violencia: Quim Torra.

"Mientras este desequilibrado, este chaval, este bufón, este payaso que tiene contratado Puigdemont para tenerlo colocado al frente de la Generalidad que nunca cayó tan bajo, y mira que ha caído bajo: Quim Torra. Ayer advierte o amenaza con la realización de un nuevo referéndum en 2020. Ya te digo que no va a ser y, ¿saben por qué no va a ser? Porque a lo mejor antes este acaba en Waterloo, porque si no acaban allí, acabará dónde tendría que acabar y dónde tendría que estar ya: en la cárcel".