Herrera y sus hijos se juntan mediante la radio por Navidad: "Espero que sea la última que no pasamos juntos"

Con el objetivo de que nadie se quede solo en Navidad, este año Carlos Herrera y sus hijos han querido compartir con todos ustedes su celebración de la Nochebuena, a la que le han puesto el sonido de los villancicos que siempre han sonado en su casa por estas fechas. Con Alberto Eduardo presente físicamente y su hija, la modelo Rocío Crusset desde EE.UU., el comunicador ha iluminado el nacimiento del hijo de Dios.

Los sonidos de Nochebuena y de Navidad de las "tres patas del banco", como ha calificado el comunicador a su familia, tienen el nombre de Plaza Nueva y su 'Es Navidad', de David Archuleta y su 'Angels we have heard on high' o de David Peña 'Dorantes' y 'La virgen y el olivo'.

Y es que, como ha dicho Alberto Eduardo, en su casa los sonidos de Navidad siempre han sido muy eclécticos, pues mezclan el flamenco y el jazz, el inglés y el español. "La Navidad es un río de lava caliente que circula por los adentros y que llega a todas partes, incluso para los más escépticos del mundo de las emociones", ha dicho el comunicador.

"Nosotros en casa siempre hemos sido 25 o 30 personas, pero es lo que nos toca vivir", ha dicho Alberto Eduardo sobre las fiestas de este año maldito por la pandemia. Y es que, el nuevo coronavirus le ha impedido a su hermana, la modelo Rocío Crusset, compartir mesa y mantel con la familia, pero pese a la distancia, ha celebrado por vía telefónica la Navidad con Herrera y Alberto Eduardo.

"No podemos dramatizar", ha dicho Rocío Crusset, que ha lamentado que "los casos en EE.UU. están mal". "Tenemos muy buenos recuerdos en Navidad en Nueva York", ha recordado Alberto Eduardo en referencia al espectáculo navideño de las Rockettes, un evento que con el paso del tiempo se ha convertido en el show navideño por excelencia de Nueva York.

El villancico 'Saca Agua del Pozo' de Raya Real ha puesto a la modelo a bailar. Según ha dicho, este año le va a poner a los suyos la 'playlist' de todas las canciones que con el tiempo Herrera les ha puesto en Navidad.

"Espero que sea la última Navidad que no pasamos juntos", ha dicho Rocío Crusset, pues como a tantos otros españoles la pandemia le ha impedido estar con su padre y con su hermano. "Cuantos más años cumples, más te das cuenta de los ratos que es importante compartir con la familia", ha apostillado el hijo de Herrera.

¡Feliz Navidad a todos!