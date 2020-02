Herrera sobre el 'tijeretazo' a las ayudas europeas al campo: "Nadie quiere pagar la fiesta de Reino Unido"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de "altamente decepcionante" la propuesta de presupuesto de la UE del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para España porque reduce los fondos en cohesión y política agraria (PAC) y ha pronosticado que la negociación se prolongará "los próximos días y semanas". "Reduce de manera importante políticas como la cohesión o la PAC y no resuelve los recursos propios de la UE, como un posible impuesto al carbón en frontera", ha señalado el presidente del Gobierno, quien ha apuntado el cambio climático, la educación Erasmus, la PAC, los fondos de cohesión y la garantía juvenil e infantil como las prioridades de España en la negociación.

Sobre esto se ha pronunciado Carlos Herrera en su monólogo de las 06.00, ya que hay una alta preocupación en torno a cómo puede lastrar al campo español hasta, ni más ni menos, que el año 2027.

Audio

Herrera sobre el recorte europeo a la PAC

"En el capítulo europeo la cosa no es tan sencilla porque estamos ahora mismo debatiendo en Bruselas, en el seno de la Unión Europea, presupuestos y reparto de dinero. Desde 1985, que ya han pasado muchos años, España ha ido recibiendo lo que se llamaban Fondos Estructurales y de Cohesión, dinero que venía directamente de Bruselas que pagaban, que ponían los países que tenían más dinero, más producción, más PIB. Alemania, Francia, el Reino Unido... y con ese dinero indudablemente se ha progresado no poco en España, de no haber entrado España en la Unión Europea el progreso de estos últimos años hubiera sido otro muy distinto. En muchos sectores y en muchos territorios, ahora Europa decide en el peor contexto. Los presupuestos para el periodo 2021-2027 con una tragedia particular, que el Reino Unido se va y deja un boquete de 75.000.000 de euros y aquí la fiesta no la quiere pagar nadie. No desde luego los señalados para cubrir ese agujero: Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca... se les ha puesto el dedo muy tieso, muy tieso el del centro y han dicho 'subios aquí'. Y no hay voluntarios para llenar el vacío, y si los hay será a la fuerza", explicaba Carlos Herrera sobre los problemas que puede acarrear esta nueva política de la Unión.

Herrera sobre cómo afectaría la reducción de la PAC a España

Además, ha hecho hincapié en la trascendencia que tiene esto para nuestro país: "España puede convertirse por primera vez en su historia en un contribuyente neto, es evidente que hay algunas cuestiones y que corresponden a España, ya le tocaba porque el crecimiento español no era vertiginoso. Pero ha sido evidente a lo largo de este tiempo. Pues esto no va a ser así más porque Sánchez quiera. Sánchez está que trina lógicamente. Aquí no puede echarle culpa a la ultraderecha ni a Franco, sino porque es que no le va a quedar más remedio. Bastará con que se cumpla la amenaza de reducción de un 14% de las ayudas agrarias ,de otro 12% de los Fondos de cohesión para que nos demos el roto en el bolsillo. Hay días de negociación por delante, se puede mejorar algo esas cifras pero sea cual sea el desenlace algo ya está claro: 'La fiesta se ha terminado y ahora hay que recoger los escombros, el confeti, serpentina, los vasos de plástico por el suelo, las colillas y todo lo demás'...".

Herrera sobre novedades en política interior

"Y en política interior, pues, hombre, se solucionan las cosas dando lo que no es suyo a Podemos. Oye que hay tensiones con ellos, pues lo que pidan: concesiones en política migratoria, la ley de libertad sexual -eso se va a probar antes del 8 de marzo-, el Día de la Mujer para que Irene Montero se quede tranquila y puede hacer propaganda y sacar vídeos con tartas y esas cosas...".