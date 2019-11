Herrera sobre los ERE: "Veremos contorsionismo de medios afines al PSOE; sólo importa la corrupción del PP"

Carlos Herrera ha dedicado su monólogo de las 06.00 a la sentencia de los ERE que conocimos ayer. Así el comunicador comenzó analizando si esto influiría o no a las negociaciones de investidura de Sánchez:

"Ustedes se preguntarán después de todo si esto va a interrumpir, va a perjudicar, las negociaciones para formar gobierno Sánchez, Iglesias y los demás. Pues absolutamente no, ya estamos viendo el reino de la conjunción adversativa del 'pero'. El pero es una conjunción adversativa que elimina todo lo anterior. 'Este señor es un cabrito, feo, es delincuente, pero, hombre, ha criado muy bien a sus hijos'. Bueno, pues el pero elimina todo lo de antes. Ayer fue el día del pero por excelencia. Vamos a ver contorsiones de políticos y contorsiones de los grupos de comunicación afines para hablar de otras cosas, hablar del deshielo de los polos o de Luis Enrique y Moreno. A todos estos solamente les importa la corrupción si es del PP y ahora mismo están todos buscando agujero para esconderse. Por cierto, Sánchez ni si quiera ha aparecido, porque cuando el PSOE delinque es por el bien de sus administrados, eso está lleno de buena fe. Ayer vimos el ejercicio de escapismo del ministro Ábalos, que hablaba de los condenados como esos señores de la Junta, como si no fueran, no hubiera sido presidentes del PSOE. No sé si eso suena a que Susana Díaz va a tener que cargar con la explicación. Pero si Pedro Sánchez era concejal en Madrid, entonces Susana Díaz era concejal en Sevilla; si es para uno, es para el otro".