Herrera sobre las palabras de Reyes Maroto: "Se mete en un buen jardín queriendo hacer una gracia"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan por la nueva boca que se ha abierto en el volcán Cumbre Vieja de La Palma.

Herrera ha arrancado recordando los últimos hechos: "la lava del volcán todavía no ha llegado al mar, se ha frenado un poco pero, ¿qué pasará cuando llegue al mar? El agua con la incandescencia produce unos gases con una cierta toxicidad que puede complicar la vida. El ritmo de la lava va más despacio, la novedad es que ya son nueve las bocas por las que sale la lava. Se ha producido un seísmo de 4,1 que se ha sentido en toda la isla".

"El cierre de la carretera provoca que La Palma esté dividida ahora mismo en dos, ya que la carretera corta la isla por la mitad. Más de 120 viviendas arrasadas y nuevas evacuaciones", apuntaba el comunicador, que conectaba con Santiago Morollón, en COPE Canarias para conocer la última hora de primera mano. "Noche de incertidumbre en la que en torno a 1.000 personas han sido evacuadas. Se han visto muchos coches hacia la zona este de la isla, saliendo de sus casas dejando todo atrás. Además está cerrada la LP-3, lo que reduce mucho la movilidad en La Palma. Ha sido un susto el terremoto y las nuevas evacuaciones", informan desde Canarias.

Herrera se ha puesto en la piel de los desalojados. "Háganse a la idea de la tortura que supone para un afectado que, a cámara lenta, un río de lava llegue a tu casa, se coma tu jardín, tu casa. Pasa por encima y luego ya no la ves. Tienes la sensación de que te has librado al salir. Ahí abajo quedan los recuerdos, tu trabajo. Ceden los cimientos, la estructura se viene abajo. Todo con un rugir de fondo que no cesa, el rugir del volcán. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Las coladas han llegado a alcanzar 15 metros de altura. Enormes paredes que no se detienen ante nada", decía el comunicador.

También ha recordado el paso del presidente por la isla. "Pedro Sánchez se pasó ayer por la Palma, hizo lo que tenía que hacer, fue donde tenía que estar. Este martes se marcha a intervenir en la asamblea de las Naciones Unidas". Y ha puntualizado en un detalle sobre la mascarilla del presidente, "hace unos días cuando fue a la Generalitat no levaba la bandera de España que sí llevó ayer en la Palma. Pasa desapercibido o no pero dice mucho del personaje que preside España en estos momentos y de lo que se espera", comentaba Herrera.

Para cerrar ha recordado las declaraciones de la ministra Reyes Maroto sobre La Palma, que han suscitado la polémica. "En que lío se ha metido ella sola, que hasta el The Guardian le llama la atención por imprudente, por meterse en jardines. Queriendo hacer una gracia, yo creo que es el horror de los micrófonos", comentaba Herrera.

"Es que llevamos una racha que para qué. Vamos a ver, la gente saliendo de sus casas, viendo como pierde cosechas, explotaciones ganaderas chalets, y tú diciendo que qué espectáculo más maravilloso para los turistas en fin. Ha pedido disculpas, y cuando se piden hay que otorgárselas pero en que momento", concluía.