Herrera sobre si hubo, o no, rebelión: "O la sentencia está acogotada, o el Código Penal está mal redactado"

Carlos Herrera ha dedicado su monólogo de las 06.00 a analizar la sentencia del Tribunal Supremo para los políticos presos independentistas. El comunicador ha analizado la filtración que especula con que finalmente tendrán penas por sedición y no por rebelión. Durante toda la mañana en la Cadena COPE estaremos pendientes de la sentencia para contárselas en antena y en COPE.es

"Se espera que el fallo se dé a conocer a primera hora de la mañana, salvo cambios de última hora. Falta la firma de los magistrados y, oiga, después de una filtración pasan muchas cosas. Algún magistrado puede pedir más debates, puede pedir modificaciones y, por lo tanto, puede retrasar que conozcamos cuáles son los argumentos fundamentales de una sentencia que, sí sabemos por una filtración, que contempla ese delito como un delito de sedición, no de rebelión consumada para la que tendría que haber violencia. El Tribunal no ve, o no ve la suficiente para la rebelión. Pero, o la sentencia está acogotada (...) o sencillamente el Código Penal está mal redactado. (...) El juez Marchena cree saber quién puede haber sido el filtrador. Eso pone en peligro el desenlace de lo que seguramente es una pieza de orfebrería jurídica y no me cabe la menor duda: el que lo pone en peligro podría ser un miembro del Tribunal Constitucional de eso que se llama el área progresista. (...) Prudencia hasta que no conozcamos los fundamentos de la sentencia, pero aquellos que proclamaron la independencia de una parte del territorio nacional, es decir, que pretendían abolir un Estado para crear otro Estado no incurrieron en un delito de rebelión...", aseveró Herrera.