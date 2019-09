Herrera: "Sánchez quiere que le hagan presidente como le hicieron la tesis; que lo hagan los demás"

Carlos Herrera ha comenzado la nueva temporada radiofónica de COPE con la misma ilusión y ojo crítico que tiene acostumbrados a sus oyentes. Las primeras palabras de su monólogo de las seis de la mañana venían fuerte, y rezaban lo siguiente:

“Vuelta al trabajo para muchos tras sus vacaciones. Le digo algo: Si usted se fue y desconectó el 15 de julio, y ahora vuelve a conectarse y escuchar la actualidad en este u otro medio, que sepa que las cosas no han cambiado tanto, que sepa que más o menos todo sigue igual. Con uno que quiere ser presidente del Gobierno pero que no hace nada para serlo; otros que dicen ‘a mí no me busquen, de la misma manera que yo no encontré a nadie cuando lo necesité’; y con un tercero que está ahí, supongo, que bastante perplejo. El primero es Sánchez, el segundo es la oposición de centro-derecha, y el tercero es Pablo Iglesias”.

Asimismo, Herrera proseguía cargando contra la incapacidad negociadora del presidente en funciones: “Miren, acerca de la actualidad y realidad de ahora mismo, conviene hacer algunas matizaciones previas para entender el estado de las cosas. Pedro Sánchez no quiere a Podemos, sensiblemente a Iglesias. Pero éste dijo ‘si el problema soy yo, me voy’, pero es que tampoco quiere a Podemos. Pedro Sánchez quiere que le hagan presidente como le hicieron la tesis, que lo hagan los demás, no él. Y las elecciones no le asustan porque alguien le ha dicho que volverá a crecer, que le pondrá en la frontera de los 140 escaños, no sé. Yo creo que incluso le gustan las elecciones, ya que tiene a mano hacer a alguien culpable de que se produzcan las elecciones. Las que no quieren los españoles. Cree que puede hacer culpable a Podemos”

El comunicador continuó analizando certera y atinadamente la relación entre Sánchez e Iglesias y las alternativas que maneja el dirignte de Podemos en esta tesitura: “Ahora Sánchez se ha inventado algo así como el programa común de la izquierda, o algo así. Todos mantras progresistas, después de hablar con unas organizaciones progresistas que no se saben quiénes son ni a quién representan. Y ha formado una especie de programa para intentar convencer a Podemos de que le vote. Oiga, ¿qué le hace a Sánchez pensar que si Podemos no aceptó con una vicepresidencia y tres ministerios, va a aceptar porque cuatro progres se reúnan con Sánchez y hayan decidido el cuento de lo buenos que son? Pero analicemos un poco y busquemos otra cuestión previa. ¿Qué hace Podemos? Tengo la sensación de que finalmente Iglesias se equivocó en la anterior negociación: Se equivocó en no aceptar a Sánchez para comprobar qué se habría inventado para no llegar a un acuerdo. Porque ahora la culpa la carga Iglesias. Ahora, a partir de este momento, con esta oferta del programa común, Iglesias puede hacer dos cosas: puede decir que no y el PSOE se encargaría de activar la maquinaria para culpar a Podemos, y en esas elecciones podría perder representatividad, pero en el fondo Iglesias sabe que si bajara, seguiría siendo necesario porque no va a crecer tanto el PSOE como para no necesitarlos. Y puede decir que sí: 'De acuerdo, acepto el programa de gobierno ese que me planteas'. Pues, oiga, tampoco sería ninguna tontería, porque la llave la seguiría teniendo Iglesias, y podría decir: ‘Te voy a hacer presidente del Gobierno pero te voy a achicharrar, te vas a enterar de lo que vale un peine; la oposición de centroderecha te va a achicharrar igual. Eso sería una tortura".

Finalmente, Carlos Herrera ha desgranado el significado de uno de los últimos tuits de Pablo Iglesias a colación de esta negociación con Sánchez, la cual ha comparado con el combate entre Muhammad Alí y George Foreman.

"Ha sacado Pablo Iglesias un tuit imaginativo en el que habla del combate entre Muhammad Alí y George Foreman en Kinshasa, citando a 'Ali, bumaye'. Este era el grito que los asistentes proclamaron en aquel evento. La gente decía ‘Ali. bumaye', que significaba algo así como: 'Alí, mátalo'. Alí era un demagogo, lleno de palabrería, pero se ganó al público porque se proclamó como el defensor de los negros. Foreman era más fuerte, pero Alí bloqueó los brazos, se pegó a las cuerdas y dejó que Foreman se cansase hasta que en el octavo asalto, Alí tumbó con un derechazo a Foreman. Eso quiere que pase Pablo Iglesias. Me da que le echa imaginación, pero vaya usted a saber", concluyó Herrera en su monólogo de las seis de la mañana.