Herrera resume la última comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso: "En su salsa"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que este jueves pasa por el calendario de vacunas y la vacuna de Janssen.

Este mismo jueves, a primera hora española, un comité asesor de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU.ha decidido no lanzar una recomendación ante la falta de datos.

Borja Puig de la Bellacasa / EFE

El puzle del plan de vacunación

En nuestro país, Herrera ha querido destacar en su monólogo, este parón supone un nuevo obstáculo en el plan de vacunación que había puesto en marcha el Gobierno de Sánchez, ya que, como ha querido destacar, "ocho millones de españoles llevan al menos un pinchazo, en el cuerpo, tres llevan los dos". Sus consecuencias son claras: "El problema es que el puzle que parecía encajar se ha caído con una pieza".

Ante este nuevo contratiempo, algunas comunidades como Madrid y Andalucía han propuesto que se retrase lo máximo posible, hasta los 42 días, la vacuna de Pfizer, para comenzar a vacunar a quienes estén a la espera de la primera dosis. Otras, como Aragón, se han estudiado a esta posibilidad, aunque han querido advertir de que si no le llegan más vacunas, pueden tener problemas en el suministro.

Herrera analiza la última comparecencia de Sánchez

En clave política, a las puertas de lo que vaya a ocurrir el fin de semana, cuando comienza de manera oficial la campaña electoral para la Comunidad de Madrid, Herrera ha querido hacer un análisis de la última comparecencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por el Congreso de los Diputados, donde ha presentado por novena vez alguna de las líneas maestras del plan de recuperaciónque quiere llevar a cabo el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos para enviárselas a Bruselas.

"Pedro Sánchez en su salsa, en el Congreso de los Diputados con una obra de teatro que ya conocíamos, que ha reestrenado en ocho ocasiones y en ocho ocasiones ha desplegado casi el mismo texto. Él dice tener en sus manos las soluciones para los graves problemas económicos y sanitarios, y él tiene en sus planes maravillosos para modernizar le país, pero cuando se los preguntar cuál son, no te los dice, no te lo dice", ha explicado Herrera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presentador de 'Herrera en COPE', además, ha querido señalar uno de los problemas que tiene Sánchez con dichos planes. la falta de unidad. "No tiene la unidad, esos planes no existen. Y no se los puede presentar a Bruselas, y mientras Bruselas no lo vea y calibre, sobre todo, las reformas, no habrá dinero. Lo de ayer fue de nuevo un discurso lleno de trucos y falsedades sin concreción y sin reformas y viviendo en ese país suyo fantasías ajenos a la agonía de la población", ha apostillado.

También te puede interesar

Herrera: "Sánchez está utilizando el dinero de Europa para pagarse su programa electoral"

Herrera: "El Gobierno va a por sus ahorros, a por lo que usted ha conseguido y por lo que ya ha pagado"