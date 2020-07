Herrera: "Pido a los clubes que pujen por sus propias camisetas para ayudar a Cáritas"

Carlos Herrera ha interrumpido sus vacaciones de verano para pedir a los oyentes de 'Herrera en COPE' que pujen por las camisetas deportivas con su firma que se subastan en COPE. El comunicador ha recordado que los beneficios van destinados a una buena causa: “Yo lo que sugiero a los clubs, es que, para un club como el Atlético o como el Oviedo, 1000 euros, es una cantidad asequible. Le pido a los clubs españoles que pujen por sus camisetas. Que este dinero es para Cáritas y una pequeña parte para la Diputación de Caridad de la Hermandad de Candelaria de Sevilla, que yo he sido diputado de la caridad y sé las cosas que hacemos por la gente que lo necesita”.

El comunicador además ha asegurado que está contento y soprendido por el ránking de los clubes que encabezan la puja: “La subasta benéfica está dejando resultados muy interesantes. Las camisetas que yo, en mi modestia, he lucido en este cuerpo atlético que he modelado a lo largo de los años. Muchos buenos amigos han pujado, y mañana finaliza la puja. ¿Quién está encabezando? El Cádiz CF con 1000 euros, y empatado con el Cádiz está el Cuevas CF, con otros mil euros. Porque me la quiero quedar yo”.

Solo queda un día para pujar en la subasta solidaria de camisetas deportivas firmadas por Carlos Herrera. Se acaba el plazo para pujar por la camiseta de tu equipo favorito y colaborar por una buena causa.

Hasta el momento, las camisetas más valoradas en la puja son las siguientes:

Durante el estado de alarma declarado por la crisis del coronavirus, Carlos Herrera ha vestido cada día al frente de 'Herrera en COPE' camisetas de decenas de equipos de diferentes deportes, como el fútbol o el baloncesto, que los clubes han enviado expresamente al comunicador. Más de un centenar largo. Cada una de las 140 prendas simboliza la lucha contra el coronavirus y el apoyo de Carlos Herrera y COPE no solo a los aficionados y a los equipos, sino también a todos los héroes anónimos que han hecho posible salir adelante de esta situación y a las familias de las víctimas del COVID-19.

Conscientes de la necesidad de seguir arrimando el hombro, COPE y Carlos Herrera ponen en marcha una subasta de carácter benéfico para que los oyentes y aficionados puedan conseguir las camisetas oficiales que el comunicador líder de la radio española ha vestido estos últimos meses. Una puja a través de Catawiki, la plataforma líder de subastas online para comprar y vender artículos especiales y coleccionables, y accesible desde www.cope.es, cuyos beneficios canalizará Cáritas, entidad que viene desarrollando una encomiable labor de asistencia y consuelo frente al coronavirus.

La subasta comenzó el viernes, 3 de julio, a las 12:00 horas, y finaliza el sábado, 18 de julio, a las 20:00 horas. Se accede a ella a través de COPE.es y se pueden encontrar más de 140 camisetas de fútbol, baloncesto, fútbol sala y carreras solidarias, entre otros deportes, que los diferentes clubes y asociaciones han enviado a Carlos Herrera durante el confinamiento. Todas han sido firmadas a mano por el comunicador que, además, las ha lucido durante la emisión de 'Herrera en COPE' desde el comienzo de la crisis del coronavirus en España y se ha fotografiado con ellas en su perfil oficial de Instagram y Twitter.

Cada uno de los lotes subastados parte desde una puja mínima de 1€ y serán los usuarios, que solo tienen que entrar en COPE.es y seguir unas sencillas instrucciones, quienes pongan el precio definitivo a cada una de las camisetas para aprovechar esta oportunidad única de llevarse a casa una pieza de un valor histórico, a la vez que contribuyen a la labor benéfica de Cáritas. Tras la finalización de la subasta, las camisetas serán enviadas a los ganadores de las pujas ya se encuentren en España, Europa o cualquier otra parte del mundo.

Todo el dinero recaudado se entregará a beneficio de las víctimas del COVID-19, a través de Cáritas.Un 30% será donado, por expreso deseo de Carlos Herrera, a la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla y su labor de ayuda frente a la pandemia. Catawiki, como partner de COPE en esta acción solidaria, no realizará ningún cobro de comisiones para que hasta el último euro recaudado llegue a quienes más lo necesitan en estos duros momentos.

Carlos Herrera es el comunicador más influyente y mejor valorado de la radio española. Ha desarrollado su trayectoria profesional de manera principal en las ondas, aunque también ha dejado su impronta en otros medios, como la televisión y la prensa escrita. Su itinerario vital se traza, fundamentalmente, entre Barcelona y Sevilla, siendo esta última su lugar de residencia.

Desde septiembre de 2015, el periodista dirige 'Herrera en COPE', donde se ha reafirmado como el comunicador de referencia en España y no deja de captar nuevos oyentes. Cada mañana, dos millones y medio de personas sintonizan este programa, de lunes a viernes, de 6.00 a 13.00 horas. Carlos Herrera es, además, aficionado al fútbol y un gran seguidor del Real Betis Balompié, equipo del que disfruta de todos sus partidos cada fin de semana.

