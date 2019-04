Herrera se jacta de una escuela de Barcelona por vetar la 'Caperucita Roja' por “sexista”

Carlos Herrera ha querido dar su opinión sobre la polémica medida de una escuela de Barcelona en la que están revisando el catálogo de libros infantiles para detectar “libros tóxicos que no fomenten el espíritu igualitario”. Se trata de la escuela Tàber y ya ha vetado a “La Caperucita Roja” y “La Bella Durmiente” por considerarlos sexistas.

“Y luego hay una maravillosa, bueno maravillosa... Aquí como la nueva inquisición está funcionando, como está funcionando... Una escuela de Barcelona, la escuela Táber de la Generalitat, ha vetado la “Caperucita Roja” y “La Bella Durmiente” por sexistas. Y ha sometido a revisión el catálogo de la Biblioteca Infantil para “detectar libros tóxicos que no fomenten el espíritu igualitario”. No se puede ser más... en el mundo. ¿Qué hacemos con los tres cerditos? Les llamamos ¿las tres cerditas? Bueno, bueno, no quiero seguir porque me lío yo solo” ha terminado diciendo Herrera.

LOS VETOS

La escuela Tàber de Barcelona, perteneciente a la Generalitat de Cataluña, ha decidido someter a revisión el catálogo de libros de su biblioteca infantil. Una vez realizado el análisis de lecturas dirigidas a niños de hasta seis años, decidieron retirar cerca de 200 libros considerarlos “tóxicos” porque "no fomentan un espíritu igualitario” y mantienen un mensaje “sexista”. Los 200 volúmenes supone una pérdida del 30% del catálogo de la biblioteca destinada a ese público concreto. Entre ellos encontramos "La Caperucita Roja" o "La Bella Durmiente". Los responsables cifraron en un 10%, el número de libros que estaba escrito desde una “perspectiva de género”. Una postura que otros centros quieren imitar adquiriendo lecturas que tengan esa “perspectiva de género”.