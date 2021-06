Herrera: "A Ione Belarra solo le ha faltado pedir para Puigdemont un chalé en la Costa Brava"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido este jueves el regreso a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica, y que los independentistas puedan plantear en la mesa de diálogo el autogobierno y un referéndum pactado, porque lo ve "enormemente legítimo".

En una entrevista en Rac1 ha defendido el regreso tanto del expresidente de la Generalitat como de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, porque esto supondría, en su opinión, acabar con la judicialización: "Que ellos puedan regresar es normal, no es normal que no estén en España".

Belarra ha afirmado también que los indultos a los presos por el referéndum ilegal del 1-O son una buena media porque su libertad es "condición necesaria para que el diálogo fructifique" y ha apostado por acabar con la vía de la judicialización para solucionar el conflicto. No obstante, no ha precisado cuál podría ser la fecha en la que se produzcan, al ser preguntada por si la medida de gracia se aprobaría antes de San Juan. En este sentido, ha señalado que no se puede anticipar un calendario porque la concesión de los indultos "requiere trabajo".

En este sentido, el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha explicado que las palabras del responsable de la cartera de Derechos Sociales es el principio de un hoja de ruta pactada con el independentismo: "La pregunta es saber que punto de partida tienen los indultos. Ayer intervino Ione Belarra y explicó que Carles Puigdemont deberían volver a España y no enfrentarse a la justicia. No ha dicho que le pongamos un chalé en la Costa Brava de milagro".

"Lo que se están diciendo es que no se juzguen delitos y se protejan fugados de la justicia. No hace ni 24 horas que este mismo que os habla os alertó de la dudosa hoja de ruta del Gobierno en Cataluña. Conocemos la de los independentistas, pero no de Pedro Sánchez que continúa con su retórica barata. Eso sí, Salvador Illa ya está comenzado a alisar el terreno. Por ahora ya han asumido los conceptos claves: que Cataluña necesita un referéndum, que solo pueden decidir los catalanes y que las sentencias del Supremo son represión", ha explicado el comunicador.

Por último, Herrera ha señalado que el acuerdo entre Sánchez y el independentismo puede atravesar varias fases, aunque el fin sigue siendo el mismo: "Las palabras de Illa no son el final, son el principio que puede empezar por una tregua del independentismo, porque ellos saben que la vía de la Moncloa es más cómoda que la unilateral".