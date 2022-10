Herrera hace balance de los 40 años de la victoria de Felipe González: "Responsable de muchas derivas de hoy"

Este mes de octubre se cumplen 40 años de la primera victoria electoral de Felipe González. En aquel octubre de 1982, el PSOE logró su primera victoria en unas elecciones generales arrasando como nunca antes ni después se ha visto, obteniendo casi el 50% de los votos y llegando a los 202 escaños.

En su monólogo de este lunes, Herrera ha recordado esta victoria y ha hecho balance del legado de González, con sus luces y sus sombras: "Quedémonos ahora en esta última semana de octubre, en la que, miren, vamos a vivir un cierto ejercicio de nostalgia y otro de exaltación con la celebración de los 40 años de la victoria de Felipe González.

Tengo tentación de preguntarle ¿dónde estaba usted? y alguno me dirá, 'pues mire usted yo estaba en la bolsa escrotal de mi padre y en los ovarios de mi madre, porque no me habían formado todavía'. Pero bueno, los más mayores sí recordarán aquellos días o aquel día en el que un señor como González, al que se daba por descontado que iba a ganar las elecciones, obtuvo 202 escaños. Cosa que nunca se ha vuelto a repetir. A lo mejor una victoria demasiado injusta para la UCD, que sufrió un tremendo castigo como si la UCD hubiera sido un partido funcional, meramente funcional. Es decir, ustedes han nacido y han crecido y se han hecho para realizar esta transición, aguantar el tirón y arreglar la cañería con el grifo abierto, que es lo que decía Adolfo Suárez, 'aquí lo difícil era arreglar la cañería pero no podíamos cerrar el grifo'. Bueno, y una vez lo hizo la UCD, cumplió su función y desapareció.



Y el PSOE comenzó un largo ciclo de hegemonía en la política española, como siempre pasa con las cosas, cosas buenas y cosas malas. Lo que ocurre, lo que ocurre, es que la entronización de Felipe González, que tiene en su cuenta de deberes más que en los haberes, en los debes tiene desde luego anotados una serie de pecados capitales importantes, simplemente por comparación con el socialismo de hogaño, bueno, es el estadista más importante que ha habido en Europa, si quieren ustedes. Felipe González fue responsable de muchas derivas que hoy lamentamos en política española: cesiones al nacionalismo; descojonciar el Poder Judicial; manosear el Constitucional, solo hay que acordarse de Rumasa.

Pero, claro, a pesar de haber sido un político implacable y todo lo que ustedes quieran, tú haces balance comparando aquello que era socialdemocracia con lo que ha venido después Rodríguez Zapatero y, esencialmente, ahora Pedro Sánchez y en fin, es el sanchismo te das cuenta que ya no intenta representar al conjunto de la sociedad, la socialdemocracia, sino liderar una coalición de crepúsculo radicales cuyo único objetivo es que la derecha nunca pueda gobernar. Así que bueno, si quieren ustedes nos acordaremos un poco de Felipe y del PSOE de hoy, el PSOE de hoy no es hijo de González es hijo de Rodríguez Zapatero. Desde luego, estánen su legítimo derecho de recordar aquella victoria electoral, pero no hay nada de entonces reconocible en el PSOE de hoy. Felipe González y su socialdemocracia está lejano a este PSOE como utópicos son los 200 escaños que consiguió entonces".