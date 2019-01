Herrera habla claro sobre el SAT: "No han trabajado en su puñetera vida"

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha convocado una movilización para "rodear el Parlamento" el día de la investidura del popular Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. El lema de la concentración es "Andalucía no está en venta" ante la previsión de "nuevos recortes sociales y ataques a los derechos de las mujeres" por parte del futuro Ejecutivo. Según informa el SAT en un comunicado, el objetivo es rodear el Parlamento andaluz con una "cadena humana" a las 18 horas del día de la votación del debate de investidura. El SAT plantea esta protesta como "complementaria" a las movilizaciones ya anunciadas del colectivo feminista para el martes 15 de enero contra el nuevo Gobierno andaluz "puesto que nos mueve una misma motivación: un 'no' al fascismo y a la entrada de sus políticas en Andalucía, un 'no' al machismo, a la homofobia, al racismo y al centralismo".

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha respondido así a esta convocatoria: "En cuanto a la cólera de la izquierda, pues es su antropológico mal perder. Van a sacar su manual con los consabidos lugares comunes: es usted un xenófobo, un machista, un fascista... No pierda mucho tiempo en preocuparse si se lo llaman. Se lo llaman a mucha gente. Van a rodear el parlamento andaluz, que es efectivamente la primera muestra de fascismo. Como quiso hacer Podemos en el Congreso de los Diputados. Lo va a hacer además esa pandilla de golfos que son el sindicato andaluz de trabajadores. Que no sé si son un sindicato o una banda... Hombre, andaluces son. Trabajadores no, no han trabajado en su puta vida. Se han dedicado a lo que se han dedicado. Ahora lo que hay preguntarse es si todos estos que van a rodear el parlamento, van a salir a la calle, que van a hacer lo que no han conseguido en las urnas, si se van a poner a trabajar. Porque ahora van a perder el pesebre. Y cuando pierdes el pesebre tienes que comer todos los días".