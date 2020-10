Herrera habla alto y claro sobre la diputada de Más Madrid que simuló un disparo a un consejero del PP

La líder regional de Más Madrid y diputada autonómica Mónica García se convirtió este jueves en la protagonista del día después que realizar un gesto de "disparar" al consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Todo ocurrió cuando García había preguntado al consejero si consideraba que la Comunidad de Madrid cuenta con un presupuesto disponible suficiente para hacer frente a la segunda ola de la pandemia y, durante su respuesta, la parlamentaria ha realizado ese gesto, que ha provocado el revuelo en la bancada del PP y en las redes sociales.

La diputada ha acusado al consejero de tratar de "destruir" a la sanidad pública madrileña hace 8 años con "privatizaciones" durante el mandato de Ignacio González, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le ha "rescatado para que finiquite el trabajo que le fue encomendado en 2012". En su respuesta, Lasquetty ha asegurado que el presupuesto en sanidad ha aumentado un 30 %, ya que hace diez años se situaba en 7.700 millones de euros y ahora la cifra está "por encima de los 10.000 millones".

El gesto del disparo ha provocado pavor entre muchos. Mónica García se ha defendido asegurando que se ha 'malinterpretado' su gesto. "Estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo. Lo menos importante es que estuviera imitando el gesto que me hacía el portavoz del PP (y mi artrosis del pulgar). Lo más importante es que se me da mejor el de 'dejen de robar'", ha escrito en Twitter la diputada con motivo de la polémica.

Estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo. Lo menos importante es que estuviera imitando el gesto que me hacía el portavoz del PP (y mi artrosis del pulgar ��). Lo más importante es que se me da mejor el de “dejen de robar”. pic.twitter.com/M8hpch8HEL — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 15, 2020

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha puesto el foco en este desafortunado gesto de Mónica García. "Es el mismo gesto que le hizo Iñaki Bilbao al juez Alfonso Guevara desde la jaula de cristal. El mismo", ha señalado el comunicador.

Herrera no se cree las explicaciones de la diputada - "Esta individua es anestesióloga. Hombre, una anestesióloga con artrosis no me pega..." - y se pregunta qué hubiera pasado si en lugar de ser una diputada de Más Madrid, el gesto lo hubiera hecho alguien de la derecha.

"¡Imagínense que hubiera sido al contrario! Que a una individua como ésta o cualquiera de Podemos, alguien de la bancada de PP, Vox o Cs le hubieran hecho el gesto de la pistola. ¡Cuántos informativos de televisión estarían abriendo con eso! ¡Cuántas portadas de periódico tendríamos! ¡Cuántos portalitos de Belén estarían ahora mismo con la erisipela de la sensibilidad progresista subida hasta el cuello! Lo ha hecho una individua de Más Madrid y no pasa nada porque la extrema izquierda tiene plácet para todo lo que quiera", ha señalado.

