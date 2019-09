Herrera y Giménez Barriocanal alzan el telón oficial de una nueva temporada de 'Herrera en COPE' desde Sevilla

Carlos Herrera ha participado este jueves en Sevilla en la conferencia coloquio 'Herrera en COPE', cita que da comienzo a la nueva temporada del programa en la Cadena COPE, y en la que ha destacado el "liderazgo" de la emisora en Andalucía y en la provincia sevillana. La cita, que se ha celebrado este jueves en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, ha contando con la asistencia del presidente de COPE, Fernando Giménez Barriocanal; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet; el director general de la RTVA, Juande Mellado; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, o el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, entre otras personalidades.

Giménez Barriocanal resaltaba: "Queremos ser modestamente un referente en esta sociedad que cambia permanentemente, y en la que asistimos a situaciones nuevas cada día. Queremos serlo en el panorama de Andalucía, España, Europa y el mundo. COPE es una radio con un ideario muy afianzado en nuestros valores; la Constitución, la Corona, la familia, y que han guiado y conformado nuestra civilización durante dos mil años. Es una radio abierta a todos, donde queremos tender puentes. Todos los días lo intentamos demostrar".

En la misma línea, el presidente de COPE se mostraba muy satisfecho con el desempeño de Carlos Herrera y su equipo: "Tenemos el privilegio de poder celebrar esta cita en Sevilla, donde cada día se produce el espectáculo de las ondas de ‘Herrera en COPE’, a través de la información con rigor, el entretenimiento, de los mejores profesionales, y esa dosis de genialidad, ironía y un poco de picante de Carlos Herrera. Intentamos llegar a la gente, especialmente a los que no tienen voz. Esa es nuestra misión. Afrontamos este año con una ilusión tremenda",

Asimismo, el propio Carlos Herrera también tomó su turno de palabra y lo empleó en reforzar la idea de que este año será muy relevante para la cadena, y para su programa, y para el que tienen grandes expectativas: “Son cinco años, y no hay quinto malo, vamos a procurar que este año sea especial, rotundo. Un programa de radio no es uno que habla y otro que escucha. Los oyentes quieren interactuar, y esto gracias a las nuevas tecnologías es posible. Estamos en eso de hacer una especie de plaza pública en la que quepamos todos. Una persona que emite, y otra que se emociona y responde. Estamos dispuestos a hacer realidad algo que consiguió la Cadena COPE gracias al trabajo de todos sus profesionales: Ser la cadena de referencia y la más escuchada en la comunidad más poblada de España, Andalucía. Aunque tengo que decir que mis rivales son buenísimos, si no trabajara en la radio, les escucharía, pero me han contratado para hacer la competencia, y qué quieren que les diga, de momento, no me ha ido mal".