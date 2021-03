Herrera explica el verdadero interés de Podemos detrás de las concentraciones feministas: "Están temerosos"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves del día y de la semana, que pasan por la lista de efemérides relacionadas con la pandemia que se celebrarán en los próximos días.

En este sentido, Herrera ha recordado el primer confinamiento local que se produjo en España por culpa de la pandemia, en la localidad riojana de Haro tras la celebración de un entierro. Esto se produjo a una semana de que Pedro Sánchez decretase el estado de alarma y el confinamiento a nivel nacional.

Sobre esta jornada, Herrera ha repasado algunos detalles importantes de la celebración del pasado año: "Este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, se ve absolutamente condicionado, eso lo ve cualquier persona. Pero como todo el mundo no es cualquiera, nos viene a la cabeza el recuerdo del pasado año. Cuando el Gobierno, con datos que no tenía usted, alentó las manifestaciones feministas en España. Ya saben que el feminismo ha sido apropiado por la izquierda y la extrema izquierda. El Gobierno conocía los peligros, pero le pudo más la teatralidad. Hoy tampoco debería celebrarse ninguna concentración, pero la autoridad solo las ha rechazado en Madrid. Mientras, el Gobierno aconseja no acudir a aquellas que si se celebran en el resto de España".

En esta dirección, el comunicador ha señalado que en caso de que no se cumplan las normas de seguridad, las consecuencias pueden ser muy duras para el movimiento feminista: "Esto ha creado cierta división en las dos alas del Gobierno, protagonizada por Carmen Calvo e Irene Montero. Muchas se contagiaron en la celebración del año pasado. Pero a pesar de la situación, la suspensión ha despertado la ira en ciertos grupos y asociaciones feministas".

Por último, Carlos Herrera ha señalado cuál es la estrategia de la formación morada respecto a estas concentraciones: "Podemos, de manera irresponsable, no ha dudado aprovechar el caso de Madrid para echar a sus socios del Gobierno de esta causa para monopolizar esta situación. Este pulso ya se tuvo el año pasado y el resultado fue un coste de 23.000 vidas. De haberse tomado medidas la semana de antes el número de fallecidos y contagios se hubieran reducido de forma notable. Si esto no lo hace bien, o con sensatez, el movimiento feminista se da un tiro en el pie".

