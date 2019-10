Carlos Herrera dedicó parte de su monólogo de las 06.00 a analizar la situación económica de España tras los nuevos aranceles de Trump a la UE, y la propuesta de Brexit esbozada por Johnson.

"Ayer la bolsa tuvo la peor caída en 2 años, la peor caída en 2 años. Y los expertos inversores entraron en pánico al ver como se está poniendo primero lo del brexit y luego la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no es baladí. De hecho, esta noche Washington ha cumplido su amenaza y España no sale bien parada porque Estados Unidos ayer facilitaba la lista de productos a los que a partir del 18 de octubre se les va a grabar con un arancel del 25%. Claro, eso afecta mucho a las exportaciones; a las del aceite de oliva, aceituna de mesa, vinos y licores, carne de cerdo, queso, productos, lácteos, yogures, la mantequilla, frutas, mejillones, almejas enlatadas... Y a eso hay que sumarle los aviones europeos con producción en España que van a sufrir un arancel del 10%. Esto lo hace Donald Trump como venganza de Estados Unidos porque considera que Bruselas ha jugado sucio en el negocio de la fabricación de aviones porque ha facilitado ayudas ilegales Airbus. La Organización Mundial del Comercio dio permiso a EEUU para imponer aranceles por valor de 7.500 millones. Como respuesta, a Donald Trump le ha faltado tiempo, con lo cual hay sectores españoles que van a tener que reorientar su exportación. Esta medida supone una situación delicada: la aceituna de mesa, por ejemplo, que se exporta a Estados Unidos muchísimo y ahora EEUU va a tener que pensar: 'Bueno a mí me cuesta esto un 25% más, lo compro o no lo compro, me compro la aceituna de mesa de otro lugar'. Ese es el gran problema. La que están liando estos dos rubios anglosajones a ambos lados del Atlántico".